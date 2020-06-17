بالصور.. وفد من بعثة الأمم المتحدة يزور منف راس إجدير البري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يونيو 2020, 01:43 صباحا
وفد من بعثة الأمم المتحدة بليبيا، منفذ راس إجدير البري، 16 يونيو 2020. (مديرية أمن رأس إجدير)

زار وفد من بعثة الأمم المتحدة بليبيا، منفذ راس إجدير البري، والتقى بالعاملين في أقسام المنفذ المختلفة والأجهزة الامنية التابعة.

وبحسب بيان لمديرية أمن راس إجدير، تم خلال اللقاء تبادل أطراف الحديث حول سير العمل بالمنفذ والإمكانيات المتاحة .

وأضاف البيان أن الوفد قام بجولة تفقدية في مختلف مرافق المنفذ واستمع الى شروح حول طبيعة العمل فيه ..

ولفت إلى أن الوفد زار مركز الوقاية من جائحة كورونا في المنفد واضطلع  على محتوياته والتعرف على مدى قدرة المركز على التعامل مع العالقين من الجانبين الليبي والتونسي، ومدى توفر الامكانيات  للتعامل مع الحالات  العالقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي
رياضة عالمية
ابنة شقيق ترامب تنشر مذكرات مثيرة للجدل بشأن الرئيس الأميركي.. «كيف صنعت عائلتي ...
دولى
إسرائيل ترفع عدد الرؤوس النووية بحوزتها إلى 90 رأسا
دولى
بريطانيا تقرر علاج مرضى «كوفيد-19» لديها بمنشط «ديكساميثازون» فورا
دولى
دراسة: العلاج بالمنشطات ينقذ ثلث المصابين بأعراض «كورونا» الأكثر خطورة
دولى
ضربات مؤلمة لمورينيو قبل مواجهة مانشستر يونايتد
رياضة عالمية
«ناتو» يعرب عن قلقه من «تزايد الدور الروسي» في ليبيا
ليبيا
حرس السواحل البريطاني يعثر على حطام مقاتلة أميركية سقطت شمال إنجلترا
دولى
فرنسا تطالب بإنهاء التدخل التركي في ليبيا
ليبيا
خفض مستوى المباحثات بين روسيا وتركيا بعد خلافات بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
النهر الصناعي: توقف ضخ المياه عبر المسار الأوسط المغذي لبني وليد وترهونة بسبب ...
ليبيا
«المحاسبة» يكشف واقعة فساد ويحيل المتورطين إلى النائب العام بينهم أحد أعضاء ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كوريا الشمالية تفجر مكتب الارتباط مع الجنوب (فيديو)