بالصور.. وفد من بعثة الأمم المتحدة يزور منف راس إجدير البري

وفد من بعثة الأمم المتحدة بليبيا، منفذ راس إجدير البري، 16 يونيو 2020. (مديرية أمن رأس إجدير)

زار وفد من بعثة الأمم المتحدة بليبيا، منفذ راس إجدير البري، والتقى بالعاملين في أقسام المنفذ المختلفة والأجهزة الامنية التابعة.

وبحسب بيان لمديرية أمن راس إجدير، تم خلال اللقاء تبادل أطراف الحديث حول سير العمل بالمنفذ والإمكانيات المتاحة .

وأضاف البيان أن الوفد قام بجولة تفقدية في مختلف مرافق المنفذ واستمع الى شروح حول طبيعة العمل فيه ..

ولفت إلى أن الوفد زار مركز الوقاية من جائحة كورونا في المنفد واضطلع على محتوياته والتعرف على مدى قدرة المركز على التعامل مع العالقين من الجانبين الليبي والتونسي، ومدى توفر الامكانيات للتعامل مع الحالات العالقة.