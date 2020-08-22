بسبب «كورونا».. إعدام 100 «أرقيلة» في المرج

جانب من إعدام مركز شرطة المرج 100 أرقيلة ضمن إجراءات مواجهة «كورونا»، 22 أغسطس 2020. (مديرية أمن المرج)

أعدم مركز شرطة المرج المدينة، اليوم السبت، 100 أرقيلة (شيشة) تم ضبطها من مقاهٍ، وأماكن تجمعات يتخذها بعض المواطنين كمقاهِ، بالمخالفة لتعليمات الإغلاق التام ضمن تدابير مكافحة وباء «كورونا المستجد».



وقالت مديرية أمن المرج، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن هناك تعليمات بإغلاق المقاهي لمدة 24 ساعة تماشيًا مع تعليمات اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا»؛ وذلك لمنع انتشار عدوى الفيروس.

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وطالبت أصحاب المقاهي بالتعاون مع رجال الأمن والالتزام والتقيد بتعليمات الإقفال التي صدرت عن الغرفة الأمنية المشتركة المرج، مؤكدة عدم تهاون الغرفة الأمنية المشتركة المرج في تنفيذ القانون ومعاقبة كل مَن يخالف الإجراءات الاحترازية ضد خطر انتشار الوباء.

جانب من إعدام مركز شرطة المرج 100 أرقيلة ضمن إجراءات مواجهة «كورونا»، 22 أغسطس 2020. (مديرية أمن المرج)

جانب من إعدام مركز شرطة المرج 100 أرقيلة ضمن إجراءات مواجهة «كورونا»، 22 أغسطس 2020. (مديرية أمن المرج)

جانب من إعدام مركز شرطة المرج 100 أرقيلة ضمن إجراءات مواجهة «كورونا»، 22 أغسطس 2020. (مديرية أمن المرج)

جانب من إعدام مركز شرطة المرج 100 أرقيلة ضمن إجراءات مواجهة «كورونا»، 22 أغسطس 2020. (مديرية أمن المرج)