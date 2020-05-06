«الخدمات الصحية المرج»: العائدون من مصر بحالة صحية جيدة

أفراد في فريق الرصد والتقصي بإدرة الخدمات الصحية المرج، 5 مايو 2020، (صفحة الإدارة على فيسبوك)

قالت إدارة الخدمات الصحية المرج إن العائدين من مصر، من أبناء البلدية، هم بصحة جيدة، وقد اطمأن عليهم فريق الرصد والتقصى والاستجابة السريعة في الإدارة.

واتخذت الإجراءات الاحترازية والوقائية مع العائدين، الموجودين حاليا في الحجر الصحي بفندق المرج السياحي لمدة 14 يوما، كما ستجلب البلدية باقي العالقين في الدول الأخرى، حسب بيان الإدارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

ويتوالى وصول العالقين في مصر إلى مناطق سيطرة الحكومة الموقتة، فخلال الأسبوع الماضي أعلن مدير إدارة الخدمات الصحية طبرق، عضو اللجنة الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا»، عبدالمنعم أسويكر، وصول أكثر من 400 مواطن ليبي من العالقين بمصر، فيما أشارت مديرية أمن شحات إلى وصول الدفعة الدفعة الثانية من أبناء المدينة العالقين بمصر إلى منفذ امساعد البري.

اقرأ أيضا: افتتاح مقر لعزل مصابي «كورونا» في «بنغازي الطبي»

ووقع فريق الرصد والاستجابة الأولي بدرنة الكشف على 40 من العائدين الموجودين في منتجع «إيمليا»، كما استعدت بنغازي لاستقبال المزيد من العالقين، سواء بتجهيز نقاط المراقبة بمواقع الحجر الصحي، أو بافتتاح مقر للحجر الصحي في مركز بنغازي الطبي.