الثني يطالب بالإسراع في استكمال مشاريع بلدية بنغازي

الثني (وسط) خلال اجتماعه مع عميد بلدية بنغازي ووكيل وزارة المالية بالحكومة الموقتة، 22 أغسطس 2020. (الحكومة الموقتة)

أصدر رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، السبت، تعليماته بضرورة الإسراع في استكمال مشاريع بلدية بنغازي، على ما أعلنت الحكومة.



وقالت الحكومة الموقتة، في بيان عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إن تعليمات الثني جاءت خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف تسيير أعمال الوزارة، امراجع غيث، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري.

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وناقش الاجتماع مشروع تعبيد طريق بنغازي- جردينة- سلوق، وتجهيزها بالإنارة، إلى جانب أعمال التطوير والصيانة بالمدخل الشرقي للمدينة. وأكد الثني ضرورة الإسراع في استكمال المشاريع ببلدية بنغازي، والتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط لتوفير التغطية المالية الخاصة.



وقبل يومين، اطلع الثني على أوضاع بلدية بنغازي وسير العمل بها ومشروعاتها، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع رئيس المجلس التسييري للبلدية، المهندس صقر عمران بوجواري.