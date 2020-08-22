الثني يطالب بالإسراع في استكمال مشاريع بلدية بنغازي

أصدر رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، السبت، تعليماته بضرورة الإسراع في استكمال مشاريع بلدية بنغازي، على ما أعلنت الحكومة.
وقالت الحكومة الموقتة، في بيان عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إن تعليمات الثني جاءت خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف تسيير أعمال الوزارة، امراجع غيث، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري.
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وناقش الاجتماع مشروع تعبيد طريق بنغازي- جردينة- سلوق، وتجهيزها بالإنارة، إلى جانب أعمال التطوير والصيانة بالمدخل الشرقي للمدينة. وأكد الثني ضرورة الإسراع في استكمال المشاريع ببلدية بنغازي، والتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط لتوفير التغطية المالية الخاصة.
وقبل يومين، اطلع الثني على أوضاع بلدية بنغازي وسير العمل بها ومشروعاتها، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع رئيس المجلس التسييري للبلدية، المهندس صقر عمران بوجواري.