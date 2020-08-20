الثني يطلع على سير العمل بمشروعات بنغازي

عبدالله الثني خلال اجتماعه في بنغازي مع رئيس المجلس التسييري للبلدية، المهندس الصقر عمران بوجواري، 19 أغسطس 2020. (بلدية بنغازي)

اطلع رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، الأربعاء، على أوضاع بلدية بنغازي وسير العمل بها ومشروعاتها، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع رئيس المجلس التسييري للبلدية، المهندس الصقر عمران بوجواري.



وأكد الثني، خلال الاجتماع، الذي ناقش موضوع تغيير تصنيف الأرض المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط ومتابعة ملفها مع مكتب العمارة، على ضرورة استكمال جميع المشاريع التي تنفذها الحكومة لصالح بلدية بنغازي، إضافة إلى المشاريع التي تنفذها البلدية بمختلف القطاعات الخدمية، حسب بيان منشور على صفحة بلدية بنغازي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى تشديد الثني على ضرورة متابعة أعمال الصيانة بالطريق الدائري الثالث «الطريق السريع» وجميع مشروعات الطرق والمسارات المستحدثة، كما أكد ضرورة الاستمرار في الاهتمام بالمظهر العام للمدينة، خصوصا فيما يتعلق بأعمال النظافة العامة، وتنظيف غرف تصريف مياه الأمطار استعدادا لموسم الشتاء المقبل.