الثني يبحث توفير الاحتياجات الخدمية للجفرة مع أعيان ومشايخ البلدية

الثني مع أعيان بلدية الجفرة، 18 أغسطس 2020. (الحكومة الموقتة)

بحث رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الثلاثاء، بمكتبه في بنغازي اليوم، مع أعيان ومشاييخ بلدية الجفرة، احتياجات بلدية الجفرة في كل القطاعات الخدمية.

وحسب بيان للحكومة الموقتة، فإن اللقاء حضره عضو مجلس النواب عن الدائرة إسماعيل الشريف، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، وعدد من أعضاء المجلس التسييري للبلدية.

وخلص اللقاء إلى تحديد المشاريع المستهدفة والعاجلة وكيفية تنفيذها عن طريق لجنة استقرار منطقة الجنوب ومشروعات رئاسة مجلس الوزراء.

كما ناقش الاجتماع الاحتياجات الضرورية لمنطقة الفقهاء ومنطقة زلة، بالإضافة إلى منطقة ودان وسوكنة هون.

وأكد الثني أن الحكومة الموقتة لن تتوانى عن تقديم كل الخدمات لبلدية الجفرة والفروع البلدية التابعة لها بما يخدم المواطن.