الثني يبحث توفير الاحتياجات الخدمية للجفرة مع أعيان ومشايخ البلدية

بحث رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الثلاثاء، بمكتبه في بنغازي اليوم، مع أعيان ومشاييخ بلدية الجفرة، احتياجات بلدية الجفرة في كل القطاعات الخدمية.
وحسب بيان للحكومة الموقتة، فإن اللقاء حضره عضو مجلس النواب عن الدائرة إسماعيل الشريف، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، وعدد من أعضاء المجلس التسييري للبلدية.
وخلص اللقاء إلى تحديد المشاريع المستهدفة والعاجلة وكيفية تنفيذها عن طريق لجنة استقرار منطقة الجنوب ومشروعات رئاسة مجلس الوزراء.
كما ناقش الاجتماع الاحتياجات الضرورية لمنطقة الفقهاء ومنطقة زلة، بالإضافة إلى منطقة ودان وسوكنة هون.
وأكد الثني أن الحكومة الموقتة لن تتوانى عن تقديم كل الخدمات لبلدية الجفرة والفروع البلدية التابعة لها بما يخدم المواطن.