تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 أغسطس 2020, 07:17 مساء
عناصر طبية في الحجر الصحي بفندق زليتن. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

أعلنت لجنة إدارة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، اليوم الخميس، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى أربع حالات شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة في إيجازها اليومي عن الوضع الوبائي بالبلدية، والمنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إن المختبر المرجعي زليتن حلل 100 مسحة أنفية، الأربعاء، ليتبين سلبية 85 عينة، بينها أربع حالات شفاء.

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وتوزعت العينات الموجبة بواقع سبع حالات لمخالطين و13 حالة جديدة، وسجلت البلدية حالة إصابة لوافد من الخارج ضمن العينات الموجبة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في زليتن إلى 653 حالة، بينها 566 حالة نشطة و64 حالة شفاء، إضافة إلى 10 حالات وفاة جراء الفيروس الذي ظهر لأول مرة في ليبيا مارس الماضي.

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