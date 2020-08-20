السراج يبحث مع وفد من زليتن الأوضاع الأمنية والخدمية في البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 أغسطس 2020, 04:28 مساء
لقاء السراج مع وفد بلدية زليتن. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، صباح اليوم الخميس، مع وفد من بلدية زليتن ضم ممثلي المدينة في مجلسي النواب والدولة والمجلس البلدي ورئيس مجلس الحكماء بالمدينة، الأوضاع الأمنية والخدمية في البلدية.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن السراج رحب في بداية اللقاء بالوفد وقدم لمحة عن مستجدات الأوضاع في البلاد، مؤكداً أهمية توحيد الجهود أمام تحديات المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى بحث سبل حلحلة المختنقات التي تواجه عددا من المرافق، كما تم بحث مشكلة الكهرباء ومسألة طرح الأحمال وضرورة التزام الجميع بعملية توزيعها بشكل عادل، وحتى لا يتحمل سكان بعض المناطق الأعباء دون غيرهم.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن أعضاء وفد بلدية زليتن أكدوا من جهتهم مساندتهم لما يتخذه المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني من إجراءات لتحقيق الاستقرار في البلاد.

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