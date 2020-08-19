صيانة منصة الرصيف النفطي بميناء بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 أغسطس 2020, 09:15 صباحا
جانب من أعمال الصيانة في الرصيف النفطي بميناء بنغازي، 17 أغسطس 2020، (البريقة للنفط)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط إجراء أعمال صيانة في منصة الرصيف النفطي بميناء بنغازي البحري.

وجرى تغيير واقيات صدمات النواقل البحرية بمختلف أحجامها بعد تعرضها للتلف نتيجة الاحتكاك، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

ونفذ رجال منسقية التسهيلات البحرية بالشركة الصيانة، التي استغرقتهم يوما واحدا، وذلك استعدادا لاستقبال النواقل النفطية، وفق البيان.

وأمس الثلاثاء، أعلن آمر حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة، اللواء ناجي المغربي، أنه لا مانع من فتح الموانئ والمنشآت النفطية، بناء على قرار القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

وأوضح المغربي، في تصريح إلى وكالة «رويترز»، إنه سيجري السماح بقدر محدود فقط من الصادرات عبر الموانئ النفطية المحاصرة لتحرير مساحات تخزينية، والتمكين من إنتاج وقود من أجل محطات الكهرباء.

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