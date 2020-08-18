‏وزير الخارجية الألماني يلتقي عناصر منظمة معنية بإزالة الألغام حول طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 أغسطس 2020, 09:57 مساء
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، مع عناصر منظمة هالو ترست المعنية بإزالة الألغام، 17 أغسطس 2020. (السفارة الألمانية)

التقى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس، بمنظمة هالو ترست «The HALO Trust» المعنية بإزالة الألغام في المناطق المتضررة حول طرابلس.

وحسب بيان للسفارة الألمانية في ليبيا، فإن برلين تدعم المنظمة ماليا بقيمة نصف مليون يورو من خلال مشروع إزالة الألغام، مضيفة: «عندما يعود النازحون إلى منازلهم في ليبيا، يواجهون الألغام والعبوات الناسفة».

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وزار وزير الخارجية الألماني، طرابلس، أمس، والتقى خلال الزيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ووزيري الخارجية الطاهر سيالة، والداخلية فتحي باشاغا.

وأكد الوزير الألماني للسراج خلال الاجتماع سعي بلاده «لدفع مسار التسوية في ليبيا في إطار مخرجات مؤتمر برلين»، مضيفا أن «البداية تكون بوقف إطلاق نار دائم، مقترحا أن تكون مناطق سرت والجفرة منزوعة السلاح». كما تطرق إلى موضوع «رفع الإغلاق عن المواقع النفطية والاتفاق على كيفية توزيع الموارد»، و«الخطوة الإيجابية لبناء الثقة بمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي».

وتحدث «ماس» عن الجهود التي تبذلها بلاده لإيجاد مخرج مع الدول المتورطة في النزاع الليبي، مشددا على ضرورة أن «يقدم الجميع تنازلات حتى لا يتطور الأمر من حرب أهلية إلى حرب مفتوحة بالتدخل العسكري للدول الداعمة الطرفين».

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، مع عناصر منظمة هالو ترست المعنية بإزالة الألغام، 17 أغسطس 2020. (السفارة الألمانية)
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