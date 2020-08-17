السراج لماس: ليس لحكومة الوفاق اعتراض على وقف إطلاق النار بعد بحث كافة تفاصيله

لقاس السراج مع وزير الخارجية الألماني, الاثنين, 17 أغسطس 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

أكد رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج «أنه ليس لحكومة الوفاق اعتراض على وقف إطلاق النار بعد بحث كافة تفاصيله»، مشيرا إلى أن عملية «إيريني» التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا «لم توقف الجسر الجوي لنقل الأسلحة والعتاد والمرتزقة للطرف الآخر».

جاء حديث السراج خلال اجتماعه، اليوم الاثنين، بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس، مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، والوفد المرافق له الذي ضم سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا وعددا من مسؤولي الخارجية الألمانية، بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، والمفوض بوزارة الخارجية محمد سيالة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إن اجتماع السراج مع وزير الخارجية الألماني بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، والجهود الألمانية لحل الأزمة الليبية، وملف إغلاق النفط وتوزيع الثروة.

مناطق سرت والجفرة منزوعة السلاح

وأكد الوزير الألماني للسراج خلال الاجتماع سعي بلاده «لدفع مسار التسوية في ليبيا في إطار مخرجات مؤتمر برلين»، مضيفا أن «البداية تكون بوقف إطلاق نار دائم، مقترحا أن تكون مناطق سرت والجفرة منزوعة السلاح». كما تطرق إلى موضوع «رفع الإغلاق عن المواقع النفطية والاتفاق على كيفية توزيع الموارد»، و«الخطوة الإيجابية لبناء الثقة بمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي».

وتحدث وزير الخارجية الألماني مع السراج عن الجهود التي تبذلها بلاده لإيجاد مخرج مع الدول المتورطة في النزاع الليبي، مشددا على ضرورة أن «يقدم الجميع تنازلات حتى لا يتطور الأمر من حرب أهلية إلى حرب مفتوحة بالتدخل العسكري للدول الداعمة الطرفين».

من جانبه، أعرب السراج عن تقديره المستشارة أنغيلا ميركل ودور ألمانيا الساعي لتحقيق السلام في ليبيا من خلال مؤتمر برلين، وحرصها على التواصل المستمر مع مختلف الأطراف بحثا عن مخرج للأزمة.

حكومة الوفاق الوطني كانت أول الملتزمين بمسار برلين

وأوضح السراج أن حكومة الوفاق الوطني «كانت أول الملتزمين بمسار برلين»، مذكرا «بموافقة حكومة الوفاق على وقف إطلاق النار خلال اجتماع موسكو وهو ما رفضه الطرف الآخر»، مستعرضا «إخفاق هذا الطرف في الالتزام بأي تفاهم حدث في السابق ونكوصه المستمر للعهود التي يقطعها».

وقال السراج: «إننا نأخذ في الاعتبار تجربتنا السلبية الطويلة مع هذ الطرف.... وإننا في الواقع لم نجد شريكا للسلام»، مشيرا إلى «استمرار تحشيد القوات وتزايد أعداد مرتزقة (فاغنر) وغيرها».

عملية «إيريني» لم توقف الجسر الجوي لنقل الأسلحة والعتاد والمرتزقة للطرف الآخر

وتحدث السراج عن عملية «إيريني» الأوروبية لتطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وقال «إن هذه العملية لم توقف الجسر الجوي لنقل الأسلحة والعتاد والمرتزقة للطرف الآخر، وهناك دول تقول إن العملية تعطي نتائج إيجابية بينما الواقع يؤكد عكس ذلك».

الليبيون لن يسكتوا طويلاً على قفل مصدر رزقهم الوحيد

كما تحدث رئيس المجلس الرئاسي عما تتكبده ليبيا من خسائر وما يعانيه الشعب من مصاعب نتيجة إغلاق المواقع النفطية، وقال «إن الليبيين لن يسكتوا طويلاً على قفل مصدر رزقهم الوحيد».

وخلص السراج في حديثه مع الوزير الألماني إلى القول: «إنه ليس لحكومة الوفاق اعتراض على وقف إطلاق النار بعد بحث كافة تفاصيله والضمانات اللازمة لعدم تكرار العدوان».