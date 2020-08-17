سياسيون وإعلاميون وقانونيون ونشطاء يدعمون المراجعة الدولية لحسابات «المركزي»

مقر المصرف المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شخصيات سياسية وإعلامية وحقوقية ونشطاء ومدنيون، دعمهم جهود الأمم المتحدة للقيام بمراجعة دولية لحسابات مصرف ليبيا المركزي المنقسم في طرابلس والبيضاء، مؤكدين ضرورة استكمال الإجراءات الضرورية للشروع في هذه المراجعة.

ولفت النشطاء في بيان وقع عليه 168 من أعلام المجتمع الليبي، إلى إعلان الممثل الخاصة للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، استكمال الإجراءات الضرورية للشروع في المراجعة المالية الدولية لمصرف ليبيا المركزي بفرعيه استجابة لطلبات بعض الأطراف المحلية، في 10يوليو 2018 في الرسالة الموجهة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بتيسير مراجعة دولية لحسابات مصرف ليبيا المركزي، كسبيل لتحقيق النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي، وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية، وبناء عليه كلّف مجلس الأمن في قراره المرقم 2434، البعثة الأممية بتسهيل إجراءات البدء بعملية المراجعة المالية المطلوبة، والتي لاقت قبولاً من خلال محافظي المصرف المركزي المنقسم.

وليامز تعلن استكمال إجراءات المراجعة المالية الدولية لفرعي مصرف ليبيا المركزي

وأكد الموقعون على البيان دعم جهود الأمم المتحدة لاستكمال الإجراءات الضرورية للشروع في هذه المراجعة، مؤكدين أن الفساد الإداري والسياسي والمالي في ليبيا يُعتبر من أهم معوقات بناء الاقتصاد الليبي والتنمية، وأحد أبرز أسباب فشل محاولات الإصلاح.

كما أكدوا أن مواجهة الفساد يجب أن تكون مبادرة شعبية محلية، وألا تستغل لمحاولة تصفية حسابات سياسية ضيقة، هدفها في النهاية إجهاض عملية المراجعة أو تعطيلها، داعيا إلى إعلاء الصوت للتصدي لمنظومة الفساد، ولتعزيز الشفافية، والحفاظ على ثروة الليبيين وضمان توزيعها بشكل عادل على كل الليبيين في أنحاء ربوع البلاد، وللحفاظ عليها لأجيال المستقبل.

نص البيان:

يُعتبر الفساد الإداري والسياسي والمالي في ليبيا من أهم معوقات بناء الاقتصاد الليبي والتنمية، وأحد أبرز أسباب فشل محاولات الإصلاح، حيث أشار كثير من التقارير الدولية والمحلية، منها ما صدر عن منظمة الشفافية الدولية، وتقارير الأجهزة الرقابية المحلية مثل ديوان المحاسبة، إلى استشراء الفساد بمستوياته المختلفة في ليبيا، بدءًا من اختلاس المال العام، والتقصير في المحافظة عليه وصيانته، واستعماله في غير الأغراض المخصصة له، والتلاعب في منح القروض والتسهيلات المصرفية وفتح حسابات مصرفية بالمخالفة، ولعل من أهم أسباب الفساد التي طالت كل مؤسسات الدولة في ليبيا هي الوساطة والمحاباة، واستغلال الوظيفة والمناصب للمصالح الخاصة، والتحايل، والاحتكار، والمضاربة في النقد الأجنبي.

وفي خطوة هامة أعلنت الممثل الخاصة للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، السيدة ستيفاني وليامز بأنه تم استكمال الإجراءات الضرورية للشروع في المراجعة المالية الدولية لمصرف ليبيا المركزي بفرعيه في كلٍ من طرابلس والبيضاء، استجابة لطلبات بعض الأطراف المحلية، في 10يوليو 2018 في الرسالة الموجهة للسيد الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس، بتيسير مراجعة دولية لحسابات مصرف ليبيا المركزي المنقسم في طرابلس والبيضاء، كسبيل لتحقيق النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي، وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية. وبناء على ذلك كلّف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في قراره المرقم 2434، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسهيل إجراءات البدء بعملية المراجعة المالية المطلوبة والتي لاقت قبولاً من خلال محافظي المصرف المركزي المنقسم في كلٍ من طرابلس والبيضاء. وعليه؛ نحن المواطنين الليبيين الموقِعين على هذا البيان، ندعم جهود الأمم المتحدة لاستكمال الإجراءات الضرورية للشروع في هذه المراجعة، ونطالب ونؤكد يلي: -

1. إن ثروة النفط هي مصدر استراتيجي ملك لكل الليبيين، والمس بهذه الثروة واستغلالها في الصراع السياسي والعسكري، هو محاولة لحرمان الليبيين من حقهم من عائدات هذه الثروة. وعليه؛ فإن المراجعة المالية الدولية هي خطوة هامة جدا لمعرفة أوجه الإنفاق لعائدات النفط طوال السنوات الماضية، وتفتح الطريق أمام آلية لمحاسبة المسؤولين عن إهدار هذه الثروة، والمتورطين في وقائع الفساد المالي، وذلك لضمان التوزيع العادل للإيرادات الوطنية في ليبيا من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية لليبيين كافة، ولإعادة وإرساء آليات وطنية للمساءلة وللتصدي لكل أوجه الفساد.

2. على محافظي مصرف ليبيا المركزي في كلٍ من طرابلس والبيضاء، التعاون في دعم وتسهيل جهود بعثة الأمم المتحدة للقيام بمهمتها المتعلقة بعملية المراجعة المالية الدولية.

3. على رؤساء المؤسسات المعنية القضائية والرقابية ممثلة في السيد النائب العام بالوكالة، والسيد رئيس ديوان المحاسبة، وسلطات ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية دعم عملية المراجعة المالية الدولية وفق ما يقتضيه دورها تلك من متابعة وتدقيق، وتسهيل مهمة البعثة في الالتزام بدورها لإنجاز مهمة المراجعة المالية الدولية والعمل على تشكيل محاكم نوعية متعلقة الفساد.

4. على الجهات المستهدفة بالمراجعة المالية الدولية توخى الشفافية، وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة على الإنفاق الحكومي والتعاون مع وسائل الإعلام من أجل إطلاع الرأي العام عليها فالحصول على المعلومة حق أصيل لكل مواطن.

5. نطالب البعثة الأممية بضرورة نشر نتائج المراجعة الدولية بكل شفافية، وبعيدا عن أي حسابات سياسية، والعمل على إخضاع المتورطين لعقوبات محلية ودولية، إذ لا قيمة للمراجعة إذا لم يكن هناك عقوبات للمتورطين المحتملين في قضايا إهدار ثروة الليبيين، وكذلك على الجهات القضائية الإعلان عن نتائج التحقيقات والأحكام الصادرة في قضايا الفساد الإداري والمالي والعمل على معاقبة المتورطين فيها.

6. على وسائل الإعلام المختلفة الاضطلاع بدورها في سبيل توعية المواطنين، والتصدي لقضايا الفساد والكشف عنها ونشرها وذلك للمساهمة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية.

7. على بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، والجهات المقترحة «الشركة» للبدء في المراجعة المالية الدولية لمصرف ليبيا المركزي بفرعيه في كلٍ من طرابلس والبيضاء تحديد المدة الزمنية لعملية المراجعة خلال فترة محددة، وألا تترك مفتوحة لضمان نجاح عملية المراجعة.