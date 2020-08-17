سياسيون وإعلاميون وقانونيون ونشطاء يدعمون المراجعة الدولية لحسابات «المركزي»

أعلنت شخصيات سياسية وإعلامية وحقوقية ونشطاء ومدنيون، دعمهم جهود الأمم المتحدة للقيام بمراجعة دولية لحسابات مصرف ليبيا المركزي المنقسم في طرابلس والبيضاء، مؤكدين ضرورة استكمال الإجراءات الضرورية للشروع في هذه المراجعة.
ولفت النشطاء في بيان وقع عليه 168 من أعلام المجتمع الليبي، إلى إعلان الممثل الخاصة للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، استكمال الإجراءات الضرورية للشروع في المراجعة المالية الدولية لمصرف ليبيا المركزي بفرعيه استجابة لطلبات بعض الأطراف المحلية، في 10يوليو 2018 في الرسالة الموجهة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بتيسير مراجعة دولية لحسابات مصرف ليبيا المركزي، كسبيل لتحقيق النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي، وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية، وبناء عليه كلّف مجلس الأمن في قراره المرقم 2434، البعثة الأممية بتسهيل إجراءات البدء بعملية المراجعة المالية المطلوبة، والتي لاقت قبولاً من خلال محافظي المصرف المركزي المنقسم.
وليامز تعلن استكمال إجراءات المراجعة المالية الدولية لفرعي مصرف ليبيا المركزي
وأكد الموقعون على البيان دعم جهود الأمم المتحدة لاستكمال الإجراءات الضرورية للشروع في هذه المراجعة، مؤكدين أن الفساد الإداري والسياسي والمالي في ليبيا يُعتبر من أهم معوقات بناء الاقتصاد الليبي والتنمية، وأحد أبرز أسباب فشل محاولات الإصلاح.
كما أكدوا أن مواجهة الفساد يجب أن تكون مبادرة شعبية محلية، وألا تستغل لمحاولة تصفية حسابات سياسية ضيقة، هدفها في النهاية إجهاض عملية المراجعة أو تعطيلها، داعيا إلى إعلاء الصوت للتصدي لمنظومة الفساد، ولتعزيز الشفافية، والحفاظ على ثروة الليبيين وضمان توزيعها بشكل عادل على كل الليبيين في أنحاء ربوع البلاد، وللحفاظ عليها لأجيال المستقبل.
نص البيان:
يُعتبر الفساد الإداري والسياسي والمالي في ليبيا من أهم معوقات بناء الاقتصاد الليبي والتنمية، وأحد أبرز أسباب فشل محاولات الإصلاح، حيث أشار كثير من التقارير الدولية والمحلية، منها ما صدر عن منظمة الشفافية الدولية، وتقارير الأجهزة الرقابية المحلية مثل ديوان المحاسبة، إلى استشراء الفساد بمستوياته المختلفة في ليبيا، بدءًا من اختلاس المال العام، والتقصير في المحافظة عليه وصيانته، واستعماله في غير الأغراض المخصصة له، والتلاعب في منح القروض والتسهيلات المصرفية وفتح حسابات مصرفية بالمخالفة، ولعل من أهم أسباب الفساد التي طالت كل مؤسسات الدولة في ليبيا هي الوساطة والمحاباة، واستغلال الوظيفة والمناصب للمصالح الخاصة، والتحايل، والاحتكار، والمضاربة في النقد الأجنبي.
وفي خطوة هامة أعلنت الممثل الخاصة للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، السيدة ستيفاني وليامز بأنه تم استكمال الإجراءات الضرورية للشروع في المراجعة المالية الدولية لمصرف ليبيا المركزي بفرعيه في كلٍ من طرابلس والبيضاء، استجابة لطلبات بعض الأطراف المحلية، في 10يوليو 2018 في الرسالة الموجهة للسيد الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس، بتيسير مراجعة دولية لحسابات مصرف ليبيا المركزي المنقسم في طرابلس والبيضاء، كسبيل لتحقيق النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي، وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية. وبناء على ذلك كلّف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في قراره المرقم 2434، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسهيل إجراءات البدء بعملية المراجعة المالية المطلوبة والتي لاقت قبولاً من خلال محافظي المصرف المركزي المنقسم في كلٍ من طرابلس والبيضاء. وعليه؛ نحن المواطنين الليبيين الموقِعين على هذا البيان، ندعم جهود الأمم المتحدة لاستكمال الإجراءات الضرورية للشروع في هذه المراجعة، ونطالب ونؤكد يلي: -
1. إن ثروة النفط هي مصدر استراتيجي ملك لكل الليبيين، والمس بهذه الثروة واستغلالها في الصراع السياسي والعسكري، هو محاولة لحرمان الليبيين من حقهم من عائدات هذه الثروة. وعليه؛ فإن المراجعة المالية الدولية هي خطوة هامة جدا لمعرفة أوجه الإنفاق لعائدات النفط طوال السنوات الماضية، وتفتح الطريق أمام آلية لمحاسبة المسؤولين عن إهدار هذه الثروة، والمتورطين في وقائع الفساد المالي، وذلك لضمان التوزيع العادل للإيرادات الوطنية في ليبيا من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية لليبيين كافة، ولإعادة وإرساء آليات وطنية للمساءلة وللتصدي لكل أوجه الفساد.
2. على محافظي مصرف ليبيا المركزي في كلٍ من طرابلس والبيضاء، التعاون في دعم وتسهيل جهود بعثة الأمم المتحدة للقيام بمهمتها المتعلقة بعملية المراجعة المالية الدولية.
3. على رؤساء المؤسسات المعنية القضائية والرقابية ممثلة في السيد النائب العام بالوكالة، والسيد رئيس ديوان المحاسبة، وسلطات ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية دعم عملية المراجعة المالية الدولية وفق ما يقتضيه دورها تلك من متابعة وتدقيق، وتسهيل مهمة البعثة في الالتزام بدورها لإنجاز مهمة المراجعة المالية الدولية والعمل على تشكيل محاكم نوعية متعلقة الفساد.
4. على الجهات المستهدفة بالمراجعة المالية الدولية توخى الشفافية، وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة على الإنفاق الحكومي والتعاون مع وسائل الإعلام من أجل إطلاع الرأي العام عليها فالحصول على المعلومة حق أصيل لكل مواطن.
5. نطالب البعثة الأممية بضرورة نشر نتائج المراجعة الدولية بكل شفافية، وبعيدا عن أي حسابات سياسية، والعمل على إخضاع المتورطين لعقوبات محلية ودولية، إذ لا قيمة للمراجعة إذا لم يكن هناك عقوبات للمتورطين المحتملين في قضايا إهدار ثروة الليبيين، وكذلك على الجهات القضائية الإعلان عن نتائج التحقيقات والأحكام الصادرة في قضايا الفساد الإداري والمالي والعمل على معاقبة المتورطين فيها.
6. على وسائل الإعلام المختلفة الاضطلاع بدورها في سبيل توعية المواطنين، والتصدي لقضايا الفساد والكشف عنها ونشرها وذلك للمساهمة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية.
7. على بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، والجهات المقترحة «الشركة» للبدء في المراجعة المالية الدولية لمصرف ليبيا المركزي بفرعيه في كلٍ من طرابلس والبيضاء تحديد المدة الزمنية لعملية المراجعة خلال فترة محددة، وألا تترك مفتوحة لضمان نجاح عملية المراجعة.
ختاماً، مواجهة الفساد يجب أن تكون مبادرة شعبية محلية، ويجب ألا تستغل لمحاولة تصفية حسابات سياسية ضيقة هدفها في النهاية إجهاض عملية المراجعة أو تعطيلها. كذلك ندعو نحن المواطنين الليبيين الداعمين جهود الأمم المتحدة المتعلقة بعملية المراجعة المالية الدولية، الليبيين كافة، إلى إعلاء الصوت للتصدي لمنظومة الفساد، ولتعزيز الشفافية، والحفاظ على ثروة الليبيين وضمان توزيعها بشكل عادل على كل الليبيين في أنحاء ربوع البلاد، وللحفاظ عليها لأجيال المستقبل.
حفظ الله ليبيا وشعبها،
صدر يوم 17 أغسطس 2020
الموقعون:
1 صحفي محمود شمام
2 عضو هيئة تدريس د أمال العبيدي
3 محامي د جمعة عتيقة
4 أستاذ قانون دولي وعلاقات دولية د الشيباني بوهمود
5 محامي عبدالحفيظ غوقة
6 كاتب وشاعر ادريس الطيب
7 رجل أعمال حسني بي
8 وزير سابق معتوق محمد معتوق
9 عضو مجلس دولة بلقاسم اقزيط
10 عضو هيئة تدريس د جازية شعيتير
11 ناشط سياسي أحمد خليل الشركسي
12 ناشط سياسي مؤيد البوراوي
13 إعلامية حنان المقوب
14 كاتب ومهتم بالشأن العام د صالح الحاراتي
15 كاتب صحقي بشير زعبية
16 مدون بدر الدين الورفلي
17 مهندس د خالد الغويل
18 خبير التخطيط الاستراتيجي رمضان السنوسي
19 مدونة خيرية حفالش
20 صحفية خديجة العمامي
21 رئيس الفريق الوطني المناظر للأمم المتحدة لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية عبدالناصر الأخضر السويسي
22 ناشط مدنية أحلام بن طابون
23 عضو مجلس دولة سالم مادي
24 إعلامي مبروكة المسماري
25 مدون وناشط مدني أحمد التواتي
26 باحث ومحلل مختص في الشأن الليبي محمد الجارح
27 رئيس تحالف القوى الوطنية خالد المريمي
28 عضو مجلس دولة عبدالله جوان
29 ناشط مدنية محمد بن نصر موحا
30 صحفي محمد ونيس بوشقمة
31 مدون حمزة التريكي
32 عضو المؤتمر الوطني العام السابق أسماء عمارة سريبة
33 خبير اقتصادي عبدالمنصف محمود الشلوي
34 عضو مجلس دولة عائشة قليوان
35 عضو مجلس دولة حسن علي حبيب
36 ناشط مدنية خالد السكران
37 إعلامي إسماعيل القريتلي
38 سفيرة ليبيا السابق لدى الاتحاد الأوروبي د فريدة العلاقي
39 ناسط مدني سامي الشامس
40 رئيس تيار شباب الوسط مصباح الورفلي
41 عضو هيئة تدريس د أم العز الفارسي
42 اقتصادي ومصرفي ليبي د أحمد علي عتيقة
43 صحفية نهلة المهدي
44 عميد كلية الهندسة بن وليد سابقا عمران محمد بوستة
45 باحث قانوني فتحي محمد مشري
46 رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد الرعيض
47 منظمة العشرة لتمكين المرأة ابتسام عبدالمولى
48 تيار شباب الوسط حكيم صالح جوان
49 مدون ومهتم بالشأن العام أسامة عبدالسلام اقليب
50 مثقف إبراهيم حميدان
ناشط مدني هشام الوندي 51
ناشط مدني عون بوسريرة 52
وطيل ديون المجلس بن وليد معمر حسين سعد بارود 53
إعلامي عماد سالم قدار 54
عضو التجمع الوطني الليبي اسعد محسن زهيو 55
عضو هيئة تدريس عبدالله عثمان 56
ناشط مدني أشرف القطعاني 57
كاتب صحفي عاطف الأطرش 58
عضو مجلس نواب فوزية محمد بوغالية 59
متحدث سابق بإسم رئيس المجلس الرئاسي محمد سليمان السلاك 60
مدون وناشط مدني محمد ادريس الباوندي 61
اقتصادي محمد الهادي بن مولاهم 62
مهندس علي محمد سالم الشيباني 63
عضو هيئة تدريس/منظمات الحقوقيات الليبيات خديجة البوعيشي 64
عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور رانيا الصيد 65
مديرة الهلال الأحمر أوباري خديجة عنديدي 66
رئيس مجلس إدارة منظمة H2O محمد محمود حمودة 67
دبلوماسي فرج محمد الزروق 68
ناشط مدني يونس حمد عيسى 69
أكاديمي سياسي الحسن الصغير 70
مستشارة قانونية نادية محمد عمران 71
عضو البلدي بن وليد شرف الدين المهدي كنشيل 72
رئيس الهلال الأحمر اجدابيا منصور عاطي المغربي 73
ناشط حقوقي خالد بوزنين الساكت 74
إعلامي طه كريو 75
صحفي وناشط حقوقي أحمد كويري 76
ناشط مدني أحمد سالم البرياف 77
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ناشط حقوقي عبدالقادر الفارسي العقوري 79
ناشط مدني علي عون 80
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عضو البلدي بن وليد عبدالرحمن مصباح هميل 108
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إعلاميه / ناشطة مدنية حنين بوشوشة 111
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