إزالة خيام وأكشاك مخالفة وسط بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 17 أغسطس 2020, 06:49 مساء
إزالة الخيام والأكشاك المخالفة وسط بني وليد. (الإنترنت)

قامت لجنة إزالة المخالفات والمباني العشوائية في بني وليد، بإزالة الأكشاك والخيام المقامة بالمخالفة على الأرصفة والطرقات التابعة للجهات العامة في الدولة الواقعة وسط المدينة.

وقال رئيس جهاز الحرس البلدي ببني وليد، مصطفى بربة لـ«بوابة الوسط» اليوم الاثنين، إن تلك الخيام والأكشاك العشوائية تسببت في ازدحام مروري بوسط المدينة، إضافة إلى التلوث البيئي للخضراوات الفاسدة، مطالبا أصحابها بعدم بنائها من جديد واحترام القوانين العامة.

وجرى خلال عملية الإزالة تهديم الأكشاك وخيام الخضراوات المقامة بالمخالفة في وسط المدينة بالقرب من المدارس والحديقة العامة.

وأصدر عميد بلدية بني وليد، سالم انوير، القرار رقم (44) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة لإزالة ومتابعة الأكشاك العشوائية لبيع الخضراوات الموجودة بالطرقات الرئيسية داخل نطاق البلدية.

وتضم اللجنة المكلفة بإزالة الأكشاك العشوائية والمباني المخالفة في عصويتها ممثلين عن مديرية الأمن وجهاز الحرس البلدي ومكتب التخطيط العمراني في بلدية بني وليد.

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