«تسييري سرت» يدعو العائلات الوافدة إلى إجراء اختبار «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 أغسطس 2020, 10:10 صباحا
أحد ميادين مدينة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

دعا المجلس التسييري لبلدية سرت العائلات الوافدة إلى مدينة سرت من بلديات ومناطق أخرى لإجراء اختبارات سريعة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد».

وأوضح أنه على العائلات التوجه إلى فريق الرصد والتقصي التابع للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة الفيروس، ومقرها فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسرت، جوار نادي خليج سرت الرياضي، لأخذ الاختبارات والاطمئنان على صحتهم، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وأشار البيان إلى أن الفريق يعمل خلال فترتين، صباحية ومسائية، كما طرح أرقام للاتصال مع إدارة الإعلام والعلاقات بالبلدية وهي 0913797606، 0925173850، 0927014197،0915353257.

وأظهرت النشرة اليومية للوضع الوبائي، الصادرة عن مركز مكافحة الأمراض، تسجيل إصابة واحدة بالفيروس في سرت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضي.

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