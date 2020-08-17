تفاصيل توزيع 434 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».. طرابلس الأعلى تليها مصراتة وسبها

عينات خاصة باختبار الكشف عن فيروس كورونا، (أرشيفية: ا ف ب)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض إصابة 434 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تحليل 2923 عينة تلقتها المختبرات الليبية، وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس منذ ظهوره في البلاد إلى 8172 حالة، ظل منها 7086 حالة نشطة، بينما تعافت 933 حالة، وتوفى 153شخصا.

وأوضح المركز في نشرتة اليومية حول الوضع الوبائي في ليبيا ليوم الأحد 16 أغسطس الجاري، توزيع حالات الإصابة الجديدة كما يلي:

طرابلس : 141 حالة جديدة، منها 39 حالة مخالطة.

مصراتة: 75 حالة إصابة بالفيروس، بينها حالتان جديدتان غير ليبية، و73 حالة مخالطة.

غريان: 14 حالة جديدة، منها 12 حالة مخالطة

ترهونة: ست حالات جديدة، منها خمس حالات مخالطة.

الأصابعة: ثلاث حالات مخالطة.

الزاوية الغرب : تسجيل حالة واحدة جديدة.

مسلاتة: ثلاث حالات جديدة، بينها حالة واحدة مخالطة.

زلطن: تسجيل حالتين جديدتين

الخمس: تسجيل حالتين، واحدة جديدة، وأخرى مخالطة

الزاوية المركز: تسجيل ثلاث حالات، بينها حالة جديدة، واثنتين مخالطتين.

صرمان: تسجيل حالتين مخالطتين

يفرن: تسجيل حالتي إصابة مخالطتين

النواحي الأربعة : تسجيل حالتي إصابة مخالطتين

الرجبان: تسجيل ست حالات جديدة

زوارة: وجود حالة إصابة واحدة جديدة

صبراتة: - إصابة حالة واحدة مخالطة

ظاهر الجبل: تسجيل 13 حالة إصابة، بينها حالة واحدة جديدة، والباقي لحالات مخالطة.

جنزور: تسجيل سبع حالات إصابة، منها خمس حالات جديدة، واثنتان مخالطتان.

سواني بني آدم: تسجيل حالتي إصابة، إحداها حالة جديدة، والأخرى مخالطة.

زليتن: 29 حالة إصابة، بينها تسع حالات جديدة، والباقي حالات مخالطة.

بنغازي: تسجيل 14 إصابة، بينها 12 حالة جديدة، وحالتان مخالطتان.

الكفرة: تسجيل سبع حالات جديدة.

اجدابيا: تسجيل حالتين جديدتين.

المرج: تسجيل حالتين جديدتين.

درنة: تسجيل خمس حالات جديدة، بينها أربع حالات جديدة، وحالة واحدة مخالطة.

سرت: تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة.

طبرق: تسجيل حالتي إصابة جديدتين

البيضاء: تسجيل حالتي إصابة جديدتين

الأبرق: تسجيل حالة واحدة جديدة

سبها: 19 حالة إصابة، بينها 15 حالة جديدة، وأربع حالات مخالطة.

الشاطئ: تسجيل حالة واحدة جديدة.

أوباري: تسجيل حالتي إصابة، بينها حالة واحدة جديدة، والأخرى مخالطة.

البوانيس: إصابة ثلاث حالات، بينها حالة واحدة جديدة. واثنتان مخالطتان.

قبرعون : تسجيل حالة واحدة جديدة.