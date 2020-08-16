تخصيص مستشفى الدرن والأمراض الصدرية بمصراتة لعلاج حالات «كورونا» الحرجة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 أغسطس 2020, 06:21 مساء

خصصت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، مستشفى مصراتة «للدرن والأمراض الصدرية» الواقع بمنطقة زريق، مركزًا لعلاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وبحسب بيان لوزارة الصحة اليوم، جرى افتتاح المركز بعد انتهاء أعمال صيانته وتجهيزه بسعة 16 سرير عناية فائقة، كما تم تزويده بمصنع أكسجين طبي.

بالصور: افتتاح قسم العزل بمستشفى مصراتة للدرن

وقال مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة، فوزي أونيس، إٔن وزارة الصحة تمكنت من إنشاء أكثر من اثنين وثلاثين مركزًا لعلاج المصابين بفيروس «كورونا المستجد» في مختلف المدن والمناطق، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز مشاريع إنشاء مراكز العزل وصلت إلى 75%.

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