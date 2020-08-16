تخصيص مستشفى الدرن والأمراض الصدرية بمصراتة لعلاج حالات «كورونا» الحرجة

خصصت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، مستشفى مصراتة «للدرن والأمراض الصدرية» الواقع بمنطقة زريق، مركزًا لعلاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس «كورونا المستجد».
وبحسب بيان لوزارة الصحة اليوم، جرى افتتاح المركز بعد انتهاء أعمال صيانته وتجهيزه بسعة 16 سرير عناية فائقة، كما تم تزويده بمصنع أكسجين طبي.
بالصور: افتتاح قسم العزل بمستشفى مصراتة للدرن
وقال مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة، فوزي أونيس، إٔن وزارة الصحة تمكنت من إنشاء أكثر من اثنين وثلاثين مركزًا لعلاج المصابين بفيروس «كورونا المستجد» في مختلف المدن والمناطق، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز مشاريع إنشاء مراكز العزل وصلت إلى 75%.