بالصور: افتتاح قسم العزل بمستشفى مصراتة للدرن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 أغسطس 2020, 09:55 مساء
افتتاح قسم العزل بمستشفى مصراتة للدرن، 15 أغسطس 2020. ( اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، السبت، افتتاح قسم العزل بمستشفى مصراتة للدرن والأمراض الصدرية.

وقالت اللجنة، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الافتتاح يهدف إلى زيادة السعة السريرية لمواجهة جائحة «كورونا المستجد»، لافتة إلى أن القسم يضم 16 سريرًا للعناية الفائقة، وغرفًا لإقامة العناصر الطبية، ومصنعًا للأكسجين ومختبرًا للتحاليل الطبية.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة عن تسجيل 45 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» جميعها لمخالطين خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في البلدية إلى 1778 مصابًا.

وقالت اللجنة إن الإصابات النشطة وصلت إلى 1584 حالة، إضافة إلى 162 حالة شفاء، 32 وفاة جراء الفيروس الذي ظهر في ليبيا لأول مرة في مارس الماضي.

افتتاح قسم العزل بمستشفى مصراتة للدرن، 15 أغسطس 2020. ( اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة)
افتتاح قسم العزل بمستشفى مصراتة للدرن، 15 أغسطس 2020. ( اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة)
افتتاح قسم العزل بمستشفى مصراتة للدرن، 15 أغسطس 2020. ( اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة)
افتتاح قسم العزل بمستشفى مصراتة للدرن، 15 أغسطس 2020. ( اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة)
افتتاح قسم العزل بمستشفى مصراتة للدرن، 15 أغسطس 2020. ( اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة)
افتتاح قسم العزل بمستشفى مصراتة للدرن، 15 أغسطس 2020. ( اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة)
افتتاح قسم العزل بمستشفى مصراتة للدرن، 15 أغسطس 2020. ( اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة)
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