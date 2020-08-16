مؤسسة النفط: خسائر الإقفالات وصلت إلى 8.36 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 أغسطس 2020, 10:07 صباحا
موقع إنتاج في حقل «التحدي» التابع لشركة سرت للنفط، (أرشيفية: فيسبوك)

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، السبت، وصول مجموع خسائر الفرص البيعية نتيجة الإقفالات النفطية إلى 8 مليارات و368 مليون دولار، حتى 15 أغسطس الجاري، وذلك منذ بدء الإغلاقات في يناير الماضي.

وترى المؤسسة أن هذه الإقفالات تتسبب في انقطاع الكهرباء، فضلاً عن الخسائر المالية، مشددة على ضرورة فتح الموانئ النفطية المغلقة واستئناف الإنتاج.

وفي بيان الأربعاء الماضي، حذرت المؤسسة من «قرب توقف إمدادات الغاز الطبيعي الذي يغذي محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي»، موضحة أنه «وبسبب إغلاق الموانئ النفطية في خليج سرت قسريًّا بشكل غير قانوني فستمتلئ الخزانات المخصصة للمكثفات المنتجة مع الغاز الطبيعي المصاحب».

وأضافت أن مغلقي الموانئ النفطية «هم المسؤولون حصريًّا عن انقطاع الكهرباء، وزيادة طرح الأحمال في المنطقة الشرقية خلال الأيام المقبلة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: التطبيع مع إسرائيل يربك مواطني دول الخليج
عربى
ترامب يوجّه رسالة شخصية للرئيس السوري بشار الأسد
عربى
محمود شمام: الاتفاق الليبي-التركي أدخلنا في دائرة الصراعات في المتوسط
ليبيا
الأوغندي شبتيغي يحطم الرقم القياسي العالمي في سباق 5 آلاف متر
رياضة عالمية
«رويترز»: اصطدام بين سفينة حربية يونانية وأخرى تركية
دولى
إردوغان: تركيا قد تعلق علاقاتها مع الإمارات بعد اتفاقها مع إسرائيل
عربى
الخارجية التركية تعلق على «تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل»
عربى
جريدة الوسط: تسويق الحل الأميركي «المنزوع السلاح»
ليبيا
كوشنر: دولة عربية أخرى قد تطبع العلاقات مع إسرائيل قريبا
دولى
ترامب يعلن موعد ومكان توقيع اتفاق «التطبيع» الإسرائيلي-الإماراتي
دولى
السفير الأميركي: المخطط الإسرائيلي لضم أراض فلسطينية لم يُصرف النظر عنه نهائيا
دولى
الخارجية الأردنية تصدر بيانا حول تطبيع العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الشباب أبرز ناقلي عدوى كوفيد-19