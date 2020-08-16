مؤسسة النفط: خسائر الإقفالات وصلت إلى 8.36 مليار دولار

موقع إنتاج في حقل «التحدي» التابع لشركة سرت للنفط، (أرشيفية: فيسبوك)

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، السبت، وصول مجموع خسائر الفرص البيعية نتيجة الإقفالات النفطية إلى 8 مليارات و368 مليون دولار، حتى 15 أغسطس الجاري، وذلك منذ بدء الإغلاقات في يناير الماضي.



وترى المؤسسة أن هذه الإقفالات تتسبب في انقطاع الكهرباء، فضلاً عن الخسائر المالية، مشددة على ضرورة فتح الموانئ النفطية المغلقة واستئناف الإنتاج.



وفي بيان الأربعاء الماضي، حذرت المؤسسة من «قرب توقف إمدادات الغاز الطبيعي الذي يغذي محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي»، موضحة أنه «وبسبب إغلاق الموانئ النفطية في خليج سرت قسريًّا بشكل غير قانوني فستمتلئ الخزانات المخصصة للمكثفات المنتجة مع الغاز الطبيعي المصاحب».



وأضافت أن مغلقي الموانئ النفطية «هم المسؤولون حصريًّا عن انقطاع الكهرباء، وزيادة طرح الأحمال في المنطقة الشرقية خلال الأيام المقبلة».