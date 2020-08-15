طبرق تسجل 16 إصابة جديدة بكورونا.. والجالي يحذر من تفاقم الوضع الوبائي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 15 أغسطس 2020, 07:49 مساء
أعضاء اللجنة الطبية طبرق أمام مقر الحجز الصحي, (بوابة الوسط)

سجلت طبرق اليوم السبت، 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب رئيس اللجنة الاستشارية الطبية طبرق الدكتور فرج الجالي.

وقال الجالي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، إن الوضع الوبائي بالمدينة بدأ يتفاقم نتيجة استهتار الناس وعدم وعيهم بالتباعد المكاني واختلاطهم بالمناسبات الاجتماعية، ما جعل عدد الحالات يرتفع إلى 102 حالة مصابة بفيروس كورونا في البلدية، منها 10 حالات وفاة و38 حالة شفاء و54 حالة نشطة.

وأضاف الجالي «إذ لم يحافظ أهالي طبرق على صحتهم خلال هذه الفترة، سيزداد عدد الإصابات يوما بعد يوم، خاصة أن المصارف والمحلات وغيراها مفتوحة 24 ساعة.

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