«مكافحة الأمراض»: 439 إصابة جديدة بـ«كورونا» و3 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 أغسطس 2020, 08:23 صباحا
فريق طبي في أحد مراكز عزل مصابي فيروس كورونا، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، إضافة إلى تعافي 38 مريضا، ووفاة 3 حالات.

واستلم المركز أمس الخميس 2338 عينة، جاءت نتائج 1899 عينة منها سلبية، حسب البيان رقم «159»، المنشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

وتوزعت العينات بواقع 940 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و755 عينة في مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و55 عينة بمختبر المركز المرجعي زليتن، و94 عينة من مختبر فرع المركز الوطني الزاوية، و26 عينة بمختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد.

إضافة إلى 67 عينة من مختبر فرع المركز سبها، وعينتين بمختبر فرع المركز غريان، و137 عينة في مختبر مستشفى طرابلس الجامعي، و12 عينة لدى مختبر مركز بنغازي الطبي، و250 عينة من مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا إلى 7050 حالة، بينها 6099 حالة نشطة و135 حالة وفاة، فيما تعافى 816 مصابًا من الفيروس الذي ظهر في البلاد مارس الماضي.

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