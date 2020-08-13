الرقابة الإدارية تستجوب لجنة مكافحة «كورونا» بسرت

أحد ميادين مدينة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

استعرضت لجنة مكافحة «كورونا» بمدينة سرت خلال اجتماع عُقد، الخميس، أمام فرع هيئة الرقابة الإدارية سرت برئاسة علي دينار رئيس الفرع المكلف، الإجراءات المتخذة لمكافحة الوباء منذ انطلاق عملها، كما ردت على استفسارات وتساؤلات خاصة بسير عملها.

وحضر الاجتماع رئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس «كورونا» بسرت العميد جمال عطالله، ورئيس المجلس التسييري للبلدية، عضو اللجنة الرئيسية سالم عامر سالم، ورئيس اللجنة الطبية الاستشارية بسرت الدكتور علي الزرقاء، ومقرر اللجنة الرئيسية العقيد محمد امراجع، ورئيس اللجنة الإعلامية محمد الأميل، وعدد من أعضاء اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» بالمدينة.

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وقال مسؤول الإعلام ببلدية سرت في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الاجتماع استعرض الوضع الصحي داخل بلدية سرت، وآخر المستجدات والتقارير الطبية الواردة عن متابعة الحالات المرضية المصابة بالفيروس، ومدى جاهزية قسم العزل بمستشفى «بن سينا»، وجدول المناوبة الطبية فيه لاستقبال الحالات المرضية.

وتطرق الاجتماع إلى آلية عمل اللجنة الإعلامية والتأكيد على أهميتها فى نقل المعلومات والتوعية بالتدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من الجائحة، وكذلك عمل فريق الرصد والتقصي وقسم الحميات بسرت، إضافة إلى استحداث قسم للعزل بالرعاية الصحية الأولية بسرت، وأيضًا المختنقات التي تواجه عمل اللجنة الطبية والأقسام الطبية المكلفة بالخصوص واحتياجاتهم العاجلة.