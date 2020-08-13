تقليص ساعات الحظر في سرت إلى 12 ساعة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 13 أغسطس 2020, 07:59 مساء
أحد شوارع مدينة سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

قررت اللجنة الرئيسية لمكافحة  فيروس «كورونا المستجد» بسرت، اليوم الخميس، وبعد التشاور مع اللجنة الطبية الاستشارية، تقليص ساعات الحظر بالمدينة وضواحيها اعتبارا من غد الجمعة، ليكون على مدار 12 ساعة من السابعة مساءً وحتى السابعة صباحًا.

كما قررت اللجنة استمرار فتح جميع المصارف والأسواق والمحال التجارية والأنشطة التجارية الأخرى، ولا يشمل ذلك المقاهي، ومحلات الحلاقة، ومزينات النساء، وصالات الأفراح، ومقاهي الأرجيلة، وصالات الألعاب، والمصائف.

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وطالبت اللجنة بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة الوباء، ومن بينها حظر التجول، وهددت المخالفين من أصحاب الأنشطة والمحال، والأسواق التجارية وغيرها بسحب الترخيص، وقفل النشاط.

يشار إلى إصدار رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، سالم عامر سالم، في 3 أغسطس الجاري قرارًا بفرض حظر التجوال داخل المدينة وضواحيها طيلة 24 ساعة اعتبارًا من 4 أغسطس ولمدة عشرة أيام.

وقبل يومين، قال رئيس اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» بسرت، الدكتور على أحمد الزرقاء، لـ«بوابة الوسط»، إن إجمالى الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في سرت بلغ عشرة بينها حالة وفاة واحدة قبل أسبوعين لرجل مسن مصاب بالفيروس، عمره 71 عاما، بينما تماثلت حالة للشفاء لشخص عمره 34 عاما، فيما تتواجد الحالات الأخرى بالحجر المنزلي، ويتم متابعتهم من قبل فريق الرصد والتقصى بسرت بشكل متواصل.

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