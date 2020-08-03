إعلان حظر التجول في سرت 24 ساعة لمدة 10 أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 أغسطس 2020, 10:20 صباحا
أحد شوارع مدينة سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم فرض حظر التجوال داخل مدينة سرت وضواحيها طيلة 24 ساعة اعتبارا من غدا الثلاثاء ولمدة 10 أيام. 

وفي رسالة إلى آمر الغرفة الأمنية المشتركة سرت، ومدير أمن مديرية سرت مدير الإدارة العامة للبحث الجناني، فقد «تقرر إغلاق كافة الأنشطة التجارية والخدمية باستثناء المحال الصغيرة داخل الأحياء ومحلات مواد التنظيف، ومصنع مياه الشرب والمخابز، وتفتح من الساعة 6 صباحا إلى 12 ظهرا على أن تبقى الصيدليات والعيادات العامة والخاصة مستثناة من الحظر وتقفل عيادات الأنف والحنجرة و  الأسنان والعيون.

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واستند القرار إلى «محضر اجتماع اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء کورونا المستجد ببلدية سرت الطاري يوم الأحد بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لحد من انتشار فيروس كورونا المستجد داخل مدينة سرت وضواحيها»، كما قررت البلدية «مخاطبة الجهاد الإدارية والخدمية الهامة الأخرى بضرورة احالة كشوفات بالموظفين الضروريين لاستثنائهم وذلك في الحد الأدني».

وفي وقت سابق اليوم الإثنين أعلنت اللجنة الطبية الإستشارية التابعة للحكومة الموقتة تسجّيل حالة وفاة و14 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، من بينها 5 من مدينة سرت . وحسب آخر إحصائية رسمية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، جرى تسجيل 146 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، في عموم أنحاء ليبيا، وثلاث حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

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