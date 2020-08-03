اللجنة الاستشارية تعلن حالة وفاة و14 إصابة جديدة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 أغسطس 2020, 09:42 صباحا
الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي. (الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الإستشارية التابعة للحكومة الموقتة، اليوم الإثنين تسجّيل حالة وفاة و14 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد.

وأوضحت إدارة اﻹعلام بوزارة الصحة بالحكومة الموقتة أن حالة الوفاة من بنغازي، مشيرة إلى تسجيل 8 عينات إيجابية من طبرق و5 من سرت وواحدة من بنغازي. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت اللجنة الإستشارية الطبية طبرق أن العينات الإيجابية تعود إلى «4 مخالطين، و4 أخرى جديدة».

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وحسب آخر إحصائية رسمية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، جرى تسجيل 146 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، في عموم أنحاء ليبيا، وثلاث حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

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