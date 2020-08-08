ميناء بنغازي يستقبل 514 حاوية بضائع وسلع

سفينة نقل حاوية راسية في ميناء بنغازي البحري، 8 أغسطس 2020. (صفحة الميناء على فيسبوك)

استقبل ميناء بنغازي البحري، اليوم السبت، سفينتي شحن على متنهما 514 حاوية سلع وبضائع متنوعة.

وقال الناطق باسم إدارة الميناء، مفتاح الشهيبي، إن الميناء استقبل اليوم سفينة نقل الحاويات «هامبورج» الوكيل الملاحي شركة «أمواج ليبيا» للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 306 حاويات بضائع وسلع متنوعة.

كما رست في الميناء السفينة «ألوبو» الوكيل الملاحي شركة «دليل» للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 208 حاويات بضائع مختلفة.

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واستقبل ميناء بنغازي البحري في ثلاثة أشهر بداية من الأول من أبريل الماضي وحتى 30 يونيو 145 سفينة وناقلة، فيما بلغ عدد الحاويات في نفس الفترة 11987 حاوية، وذلك حسب إحصائية حديثة أصدرها الميناء عن وارداته خلال هذه الفترة.

وبلغ إجمالي شحنات حبوب الأرز الواردة للميناء خلال هذا الفترة، نحو 25125 طنا، وإجمالي شحنات مادة السكر 25000 طن، كما استقبل الميناء إجمالي شحنات فاكهة الموز تقدر بنحو 2929 طنا، و52560 رأس أغنام و1207 رؤوس أبقار.