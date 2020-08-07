مشاورات افتراضية أميركية-ليبية للدفع باتجاه خفض التصعيد واستئناف إنتاج النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 أغسطس 2020, 07:58 مساء
شعار السفارة الأميركية. (الإنترنت)

قالت السفارة الأميركية لدى ليبيا إن وفدًا أميركيًّا برئاسة مدير مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اللواء ميغيل كوريا، والسفير ريتشارد نورلاند، أجرى اليوم الجمعة، مشاورات افتراضية عبر دوائر الفيديو المغلقة مع مسؤولين ليبيين لـ«الدفع باتجاه اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة لإيجاد حلّ منزوع السلاح في سرت والجفرة، وإعادة فتح قطاع النفط الليبي بشفافية كاملة».

وأشارت السفارة في بيان إلى أن اللواء كوريا والسفير نورلاند أكدا في مناقشات منفصلة مع مستشار الأمن القومي الليبي، تاج الدين الرزاقي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، «الحاجة إلى عملية تقودها ليبيا لاستعادة سيادة البلاد وإخراج الأجانب منها».

وأكد البيان مواصلة الولايات المتحدة «انخراطها بشكل نشط مع مجموعة من القادة الليبيين المستعدين لرفض التدخل الأجنبي الضار، وخفض التصعيد، والعمل معًا من أجل حلّ سلمي يعود بالنفع على جميع الليبيين».

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