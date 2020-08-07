بومبيو: سنواصل اتخاذ إجراءات ملموسة ضد من يقوضون الأمن والاستقرار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 أغسطس 2020, 02:55 مساء
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي في مقر وزارته في واشنطن، 17 مارس 2020. (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن بلاده «ستواصل اتخاذ إجراءات ملموسة ضد من يقوضون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا».

وأشار بومبيو إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات مالية على شبكة من المهربين الذين يسهمون في عدم الاستقرار في ليبيا، ويحرمون شعبها من الموارد الاقتصادية، حسب تغريدة نقلها حساب الخارجية الأميركية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الجمعة.

وأمس الخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات مالية على شبكة من المهربين الذين يسهمون في عدم الاستقرار في ليبيا، من بينهم ثلاثة أفراد ليبيين هم: «فيصل الوادي (وادي)، مشغّل السفينة (مرايا) وشركاؤه مصباح محمد وادي (مصباح) ونور الدين ميلود مصباح (نور الدين)، وشركة الوفاق المحدودة ومقرّها مالطا».

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «OFAC» التابع لوزارة الخزانة الأميركية إنه «صنّف الوادي بموجب الأمر التنفيذي رقم (EO 13726) وصنّف السفينة (مرايا) كممتلكات محظورة».

وأكد المكتب أن «جميع أصول هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك السفينة المصنّفة، والموجودة داخل الولايات المتحدة أو التي تدخل تحت ولاية الولايات المتحدة الأميركية أو التي يمتلكها أو يتصرّف فيها أشخاص أميركيون، يجب حظرها وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها».

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