ضبط 3 أشخاص سرقوا 88 ألف دينار من شركة شحن

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأربعاء، القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة سرقة 88.585 ألف دينار من شركة شحن.
وأشارت المديرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «إحالة محضر جمع استدلالات إلى قسم البحث الجنائي مقدم من مواطن يتضمن بلاغًا ضد فاعل مجهول سطا على مقر خاص بشركة شحن وسرق هذا المبلغ من مقر الشركة، وأربعة أجهزة هاتف محمول من داخل خزانة الشركة وجهاز مستقبل خاصًّا بكاميرات المراقبة.
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وحسب البيان، «أسفرت جهود رجال البحث الجنائي وخبرة الأعضاء عن ضبط الفاعل الذي اعترف بسرقة الشركة بمشاركة مع شخصين أخرين جرى ضبطهما واعترفا بما نسب إليهما».
وأشارت المديرية إلى «العثور على المبلغ المالي المسروق داخل منزل أحدهم عليه، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة».