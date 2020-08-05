ضبط 3 أشخاص سرقوا 88 ألف دينار من شركة شحن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 أغسطس 2020, 03:25 مساء
مبالغ مضبوطة مع المتهمين. (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأربعاء، القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة سرقة 88.585 ألف دينار من شركة شحن. 

وأشارت المديرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «إحالة محضر جمع استدلالات إلى قسم البحث الجنائي مقدم من مواطن يتضمن بلاغًا ضد فاعل مجهول سطا على مقر خاص بشركة شحن وسرق هذا المبلغ من مقر الشركة، وأربعة أجهزة هاتف محمول من داخل خزانة الشركة وجهاز مستقبل خاصًّا بكاميرات المراقبة.

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وحسب البيان، «أسفرت جهود رجال البحث الجنائي وخبرة الأعضاء عن ضبط الفاعل الذي اعترف بسرقة الشركة بمشاركة مع شخصين أخرين جرى ضبطهما واعترفا بما نسب إليهما».

وأشارت المديرية إلى «العثور على المبلغ المالي المسروق داخل منزل أحدهم عليه، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة».

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