إلغاء الرحلة الجوية المقررة الثلاثاء من مصراتة إلى إسطنبول

إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية الأفريقية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الخطوط الجوية الأفريقية، اليوم الأحد، إلغاء الرحلة المقررة الثلاثاء المقبل من مصراتة إلى مدينة إسطنبول التركية، لأسباب الحظر المفروض من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على تنقل الأفراد.



ويسري حظر التجول التام لمدة خمسة أيام، بدأت الجمعة الماضي، وتستمر حتى الثلاثاء، على مدى 24 ساعة، وذلك لمواجهة فيروس «كورونا المستجد». وشمل قرار الحظر الإغلاق التام للمدن ومنع التنقل بينها، ومنع التجمعات الكبيرة خصوصا في المصائف والحدائق.



ونصت المادة الثانية من القرار على أنه وبعد انتهاء مدة الأيام الخمسة، يستمر الحظر لخمسة أيام أخرى، من التاسعة مساء إلى السادسة صباح اليوم التالي، اعتبارا من يوم الأربعاء 5 أغسطس.

واستثنى القرار الخدمات الضرورية كمحلات المواد الغذائية والصيدليات، على أن يسمح بالتنقل على الأقدام؛ لتوفير الاحتياجات الضرورية للأسرة.