جهاز الشرطة القضائية يدعو أعضاءه للعودة إلى العمل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 أغسطس 2020, 03:10 مساء
شعار جهاز الشرطة القضائية، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد جهاز الشرطة القضائية أن غدا الإثنين سيكون يوم عمل عادي في كل إدارات وفروع ومكاتب وأقسام الجهاز، مطالبا جميع الأعضاء بالالتحاق بأعمالهم غدا صباحا.

وأشار الجهاز إلى أن سريان حظر التجول يكون للجهات الإدارية بالدولة ذات الطبيعة الخدمية والعادية فقط، «أما جهاز الشرطة القضائية ومن في حكمه من قطاعات الأمن والصحة فهم على وتيرة مستمرة في العمل».

كان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق حدد عطلة عيد الأضحى بأربعة أيام، هي: الخميس والجمعة والسبت والأحد، من الموافق 30 يوليو الجاري إلى 2 أغسطس المقبل بكل المؤسسات والهيئات العامة، وفق قراره رقم 520 لسنة 2020.

وشدد القرار على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية والحيوية والعاجلة، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل.

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