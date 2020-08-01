توفير سلال غذائية ومواد تنظيف لمصابي «كورونا» في أبوسليم

مواد تنظيف وسلال غذائية يتم توزيعها على مصابي «كورونا» المحجورين منزليا في أبوسليم، 1 أغسطس 2020. (بلدية أبوسليم)

أعلنت بلدية أبوسليم، اليوم السبت، توفيرها الاحتياجات الضرورية لمصابي فيروس «كورونا المستجد» داخل نطاق البلدية من سلال غذائية، ومواد تنظيف، وتعقيم حسب المتاح، مؤكدة أن ذلك نابع من «شعورها تجاه مواطنيها رغم قلة الإمكانات».



ودعت البلدية في منشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مصابي الفيروس المقيمين في العزل المنزلي داخل نطاق أبوسليم إلى الاتصال بمشرفي الرصد على رقمي «0924181414، و0924191414»، لإمدادهم بالاحتياجات الضرورية من سلال غذائية ومواد تنظيف.

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وقررت بلدية أبوسليم، الثلاثاء الماضي، حظر إقامة جميع المناسبات الاجتماعية والرسمية والتجمعات «المآتم والأفراح»، بصفة موقتة، إلى حين انتهاء حالة الطوارئ الصحية المعلنة من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمتعلقة بمحاولة منع تفشي فيروس «كورونا المستجد».

مواد تنظيف وسلال غذائية يتم توزيعها على مصابي «كورونا» المحجورين منزليا في أبوسليم، 1 أغسطس 2020. (بلدية أبوسليم)

مواد تنظيف وسلال غذائية يتم توزيعها على مصابي «كورونا» المحجورين منزليا في أبوسليم، 1 أغسطس 2020. (بلدية أبوسليم)

مواد تنظيف وسلال غذائية يتم توزيعها على مصابي «كورونا» المحجورين منزليا في أبوسليم، 1 أغسطس 2020. (بلدية أبوسليم)