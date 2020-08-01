«طبرق الطبي»: وفاة حالتين يشتبه بإصابتهما بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 أغسطس 2020, 07:23 مساء
مركز طبرق الطبي. (الإنترنت)

أعلنت إدارة مركز طبرق الطبي، اليوم السبت، وفاة حالتين يشتبه بإصابتهما بفيروس «كورونا المستجد» أثناء وجودهما بقسم العزل، لافتة إلى سحب فريق التدخل السريع عينات من الحالتين للتأكد من حملهما الفيروس.

ولفتت الإدارة في منشور عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إلى حضور رجال المشرحة بالمركز وتغسيل الحالتين وفق الأسلوب العلمي المتبع، وخروج العناصر الطبية والمساعدة لإعطاء الفرصة لموظفي المشرحة ثم عمال النظافة ليؤدوا دورهم.

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وأوضحت أنه أثناء حضور عمال النظافة دخل إلى القسم أشخاص مجهولون وصوروا القسم بعد انتهاء عملية التغسيل وقبل بدء أعمال النظافة بهدف «نقل رساله مشوهة عن العناصر الطبية والطبية المساعدة (...) بطريقة لا يمكن أن يتقبلها أحد، في ظل ظروف صعبة تحتاج فيها هذه العناصر إلى رفع معنوياتها ودعمها، لا إلى محاولة النيل منها وتشويهها».

وأكدت إدارة مركز طبرق الطبي «حقها الكامل في متابعة صاحب الفيديو الذي حاول أن يضلل الواقع ويشوه العناصر الطبية والطبية المساعدة».

وفي مايو الماضي، طالب مدير عام مركز طبرق الطبي، الدكتور فرج الجالي، رئيس المجلس التسييري للبلدية، فرج بوالخطابية، بضرورة وضع حد للتعدي على الأطقم الطبية وتكليف قوة أمنية لحماية المركز وأقسامه، وقال إن شهر رمضان الماضي شهد تعدي المواطنين على المركز وأقسامه أكثر من مرة، وسط غياب واضح وصريح من الجهات الأمنية.

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