مدير مركز طبرق الطبي يطالب بوضع حد للتعدي على الأطقم الطبية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 16 مايو 2020, 08:40 مساء
مركز طبرق الطبي. (الإنترنت)

طالب مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي، رئيس المجلس التسييري للبلدية فرج بوالخطابية بضرورة وضع حد للتعدي على الأطقم الطبية وتكليف قوة أمنية لحماية المركز وأقسامه.

وقال المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن شهر رمضان المبارك شهد تعدي المواطنين على المركز وأقسامه أكثر من مرة، وسط غياب واضح وصريح من الجهات الأمنية.

وأضاف المكتب أن الأطقم الطبية والطبية المساعدة، رفضوا العمل بحجة عدم وجود أمن بالمركز، وعلى الإدارة تكليف قوة أمنية لحمايته، وإلا فلن نعمل مرة أخرى، مضيفًا أن إدارة المركز خاطبت رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق بضرورة وضع حد لمشكلة التعدي على المركز.

واستنكر موظفو مركز طبرق الطبي أكثر من مرة خلال شهر رمضان المبارك، الاعتداءات المتكررة على العاملين بالمركز من قبل بعض الخارجين على القانون.

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