مصراتة تتصدر قائمة المدن الأكثر إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 يوليو 2020, 02:09 صباحا
شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (الإنترنت)

حلت مدينة مصراتة في صدارة قائمة أكثر المدن إصابة بفيروس «كورونا المستجد» بتسجيلها نحو 114 إصابة بينها 106 حالات لمخالطين وثماني حالات جديدة، وذلك ضمن 216 إصابة أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض خلال الـ24 ساعة الماضية، علمًا بأن المدينة كانت قد سجلت، الخميس، 61 إصابة.

وبـ35 إصابة بينها 11حالة جديدة، و24 لمخالطين، جاءت الشاطي في المركز الثاني في القائمة المكونة من 13 مدينة توزعت بينها الحصيلة اليومية الأكبر لإصابات «كورونا» منذ ظهر في البلاد لأول مرة مارس الماضي، فيما حلت سبها ثالثة بـ25 إصابة بينها 13 لمخالطين و12 جديدة، حسب بيان لمركز مكافحة الأمراض.

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وتقاسمت عشر مدن باقي حصيلة الإصابات بواقع حالتين في طبرق إحداهما جديدة والآخرى مخالطة، وأربع حالات مخالطة في الزاوية وتسع في زليتن بينها ست حالات جديدة وثلات لمخالطين، إضافة إلى حالة جديدة في كل من ترهونة ومرزق، وحالة مخالطة في بنغازي، وأربع حالات في البوانيس بواقع ثلاث جديدة وواحدة مخالطة.

انخفاض ملحوظ في طرابلس
ولأول مرة منذ أكثر من أسبوع انخفض منحنى الإصابات بشكل ملحوظ في العاصمة طرابلس، حيث سجلت 12 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال 24 ساعة، علمًا بأن العاصمة كانت قد سجلت، الخميس، 80 إصابة.

وسجلت تراغن أربع إصابات بفيروس «كورونا» لمخالطين، فيما سجلت الغريفة أربع إصابات هي الأخرى توزعت بواقع ثلاث حالات جديدة وحالة مخالطة.

وحصدت ترهونة النصيب الأكبر من حالات الشفاء من الفيروس بواقع أربع حالات ضمن ثماني حالات أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فيما توزعت باقي الحالات بين زليتن بواقع حالتين ومصراتة حالتين. وتقاسمت مدينتا زليتن وسبها حالتي الوفاة جراء الفيروس التي أحصاها المركز خلال الـ24 ساعة الماضية.

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