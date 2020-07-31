ليبيا تتخطى حاجز الـ200 إصابة بـ«كورونا» لليوم الثاني

عامل يعلق لافتة مكتوب عليها «انقذوا الأرواح بتجنب الازدحام» ضمن حملة في ليبيا تحت عنوان «كلنا واحد ضد فيروس كورونا». (الإنترنت)

لليوم الثاني على التوالي، تخطت ليبيا حاجز الـ200 إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، 216 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، كأعلى حصيلة يومية لإصابات «كورونا» في البلاد منذ ظهوره في مارس الماضي، علمًا بأن المركز سجل، الخميس، 205 إصابات.

وقال مركز مكافحة الأمراض في بيان حمل الرقم «145» إنه تسلم 933 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين سلبية 717 عينة بينها ثماني حالات شفاء، وإيجابية 216 عينة موزعة بواقع 59 حالة جديدة و157 حالة لمخالطين، إلى جانب تسجيل وفاة حالتين.

وتوزعت العينات التي تسلمها المركز بواقع 466 عينة من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و46 عينة من مختبر المركز المرجعي زليتن، و58 عينة من مختبر مركز بنغازي الطبي، و46 عينة من مختبر فرع المركز الزاوية، و20 عينة من مختبر مستشفى طرابلس الجامعي، و297 عينة من مختبر فرع المركز سبها.

وبهذا الإعلان، تسجل ليبيا 3438 حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» منذ بدأ ظهور في البلاد مارس الماضي، بينها 2461 حالة نشطة و604 حالات شفاء و73 وفاة.