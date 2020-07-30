البعثة الأوروبية: اجتماع افتراضي بين السفير بوجيا وممثلي مجلس منطقة فزان

شعار بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا (الإنترنت).

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، اليوم الخميس، عقد سفير الاتحاد الأوروبي آلن بوجيا، اجتماعا افتراضيًا مع «ممثلي مجلس منطقة فزان».

وقال بوجيا تعقيبًا على اللقاء :«لقد شجعتني جهودهم الرامية إلى تحقيق المصالحة وإعطاء صوت موحد للمنطقة»، معتبرًا أن «التحديات التي يواجهها أهالي فزان تحتاج إلى مزيد الاهتمام من قبل السلطات الليبية والمجتمع الدولي»، حسب بيان للبعثة الأوروبية منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأعلنت مجموعة من النشطاء في سبها، الإثنين الماضي، تأسيس «مجلس إقليم فزان»، مؤكدين أن الكيان الجديد «تلتئم فيه مكونات فزان الوطنية من عرب وتبو وطوارق بعيدًا عن النعرات القبلية والجهوية»، وآملين أن «يكون نواة لإعادة توحيد ليبيا التي لا تقبل التقسيم».

ورحبت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، الثلاثاء، بالمجلس معتبرة أنه «الممثل للواقع الاجتماعي والعشائري الواسع في المنطقة» الجنوبية ويمثل «آخر التطورات على طريق عملية المصالحة السياسية» هناك.

وأمس الأربعاء، نظم عدد من النشطاء والنخب فى مدينة سبها وقفة احتجاجية «لرفض تحدث أي جهة عن فزان أو حقوق الإقليم إلا وفق الدستور». وقال المحتجون إن أي تشكيل سياسي يعبر عن فزان يجب أن يكون «وفق قانون تشريعي، ولا يحق لأحد أن يعبر عن آراء أهل فزان.