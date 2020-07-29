نشطاء في سبها ينظمون وقفة لرفض «مجلس إقليم فزان»

وقفة احتجاجية في سبها لرفض «مجلس إقليم فزان»، 29 يوليو 2020، (تصوير: رمضان كرنفودة)

متابعة و تصوير رمضان كرنفوده

نظم عدد من النشطاء والنخب فى مدينة سبها وقفة احتجاجية «لرفض تحدث أي جهة عن فزان أو حقوق الإقليم إلا وفق الدستور».



ورفع عدد من المشاركين في الوقفة لافتات مكتوب عليها «مجلس إقليم فزان لا يمثلي»، و«تمثيل فزان لا يكون إلا عن طريق الصندوق الانتخابي»



وقال المحتجون أن أي تشكيل سياسي يعبر عن فزان يجب أن يكون «وفق قانون تشريعي، ولا يحق لأحد أن يعبر عن آراء أهل فزان.



والإثنين الماضي، أعلنت مجموعة من النشطاء في سبها، تأسيس «مجلس إقليم فزان»، مؤكدين أن الكيان الجديد «تلتئم فيه مكونات فزان الوطنية من عرب وتبو وطوراق بعيدًا عن النعرات القبلية والجهوية»، وآملين أن «يكون نواة لإعادة توحيد ليبيا التي لا تقبل التقسيم».



ورحبت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، أمس الثلاثاء، بالمجلس معتبرة أنه «الممثل للواقع الاجتماعي والعشائري الواسع في المنطقة» الجنوبية ويمثل «آخر التطورات على طريق عملية المصالحة السياسية» هناك.