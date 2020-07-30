الأزمة الليبية محور اجتماع وليامز مع وزير الدولة البريطاني لشمال أفريقيا

وليامز خلال لقائها وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 30 يوليو 2020. (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)

بحثت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، اليوم الخميس، مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جايمس كليفرلي، الأزمة الليبية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان، إن لقاء وليامز مع كليفرلي كان «مثمرًا جدًا»، لافتة إلى إعراب وليامز عن تقديرها «لدعم المملكة المتحدة المستمر لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة الليبية عبر إيجاد حل سياسي شامل».

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وفي وقت سابق اليوم، دعت ستيفاني وليامز إلى أن يمثل عيد الأضحى فرصة لتغليب روابط الإخاء وإنهاء الاقتتال بين الليبيين، وأبدت أملها في أن تسود لغة المحبة والتسامح والوحدة بين الشعب الليبي، حسب رسالة تهنئة بالعيد للشعب الليبي.