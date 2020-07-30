الأزمة الليبية محور اجتماع وليامز مع وزير الدولة البريطاني لشمال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يوليو 2020, 09:57 مساء
وليامز خلال لقائها وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 30 يوليو 2020. (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)

بحثت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، اليوم الخميس، مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جايمس كليفرلي، الأزمة الليبية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان، إن لقاء وليامز مع كليفرلي كان «مثمرًا جدًا»، لافتة إلى إعراب وليامز عن تقديرها «لدعم المملكة المتحدة المستمر لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة الليبية عبر إيجاد حل سياسي شامل».

اقرأ أيضا وليامز: عيد الأضحى فرصة لإنهاء الاقتتال بين الليبيين

وفي وقت سابق اليوم، دعت ستيفاني وليامز إلى أن يمثل عيد الأضحى فرصة لتغليب روابط الإخاء وإنهاء الاقتتال بين الليبيين، وأبدت أملها في أن تسود لغة المحبة والتسامح والوحدة بين الشعب الليبي، حسب رسالة تهنئة بالعيد للشعب الليبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية الأميركية
دولى
ثلاثون عاماً على غزو صدام حسين للكويت
عربى
«الهيب هوب» في الإمارات تبحث عن صوتها الخاص
ثقافة وفن
«فرانس برس»: حج صحي أكثر من أي وقت مضى بسبب فيروس كورونا المستجد
عربى
بيلاروسيا: عناصر «فاغنر» الموقوفين كانوا يخططون لأعمال إرهابية
دولى
مديرية أمن بنغازي: صلاة عيد الأضحى في 15 ساحة فقط وتمنع في المساجد
ليبيا
مجلس النواب الأميركي يقر 13 تعديلا على مشروع قانون «دعم الاستقرار في ليبيا»
ليبيا
البعثة الأممية توثق وفاة 106 مدنيين جراء النزاع المسلح في ليبيا خلال الربع ...
ليبيا
ولد في ليبيا ... بريطانيا تعين ريتشارد مور رئيسا لجهاز المخابرات «إم.آي.6»
دولى
بالصور: بلدية بنغازي تشرع في ترميم بيت المدينة الثقافي
ثقافة وفن
زوجة جيف بيزوس السابقة تتبرع بـ1.7 مليار دولار من ثروة «أمازون»
منوعات
فيديو.. انطلاق مناسك الحج في السعودية في ظل إجراءات غير مسبوقة بسبب «كورونا»
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هؤلاء لا يمكن تطعيمهم بلقاح «كورونا»