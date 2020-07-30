وليامز: عيد الأضحى فرصة لإنهاء الاقتتال بين الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يوليو 2020, 07:24 مساء
ستيفاني ويليامز خلال إحاطتها إلى مجلس الأمن الخاصة حول الوضع في ليبيا، 19 مايو 2020. (بوابة الوسط)

دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز إلى أن يمثل عيد الأضحى فرصة لتغليب روابط الإخاء وإنهاء الاقتتال بين الليبيين.

وأبدت وليامز أملها في أن تسود لغة المحبة والتسامح والوحدة بين الشعب الليبي، حسب رسالة تهنئة بالعيد للشعب الليبي، نشرتها صفحة البعثة الأممية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت وليامز «استكمال الإجراءات الضرورية للشروع في المراجعة المالية الدولية لفرعي مصرف ليبيا المركزي» في العاصمة طرابلس والبيضاء.

وقالت وليامز إن هذه العملية تأتي «تتويجا لمسار بدأه بخطوة تستحق الثناء رئيس وزراء حكومة الوفاق، فائز السراج، في 10 يوليو 2018 في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس طلب فيها من الأمم المتحدة تيسير مراجعة دولية لحسابات فرعي المصرف كسبيل لاستعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية».

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