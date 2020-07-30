توزيع مساعدات غذائية على 122 عائلة نازحة في المرج

تجهيز المساعدات لأسر نازحة في المرج، 28 يوليو 2020، (وال بنغازي)

وزعت مراقبة الشؤون الاجتماعية ببلدية المرج مساعدات غذائية استهدفت نازحي المنطقة الغربية في المرج، ممولة من صندوق موازنة الأسعار في بنغازى.

وقال مراقب الشؤون الاجتماعية بالمرج أشرف عامر إن شحنة المساعدات الغذائية تضمنت مواد تكفي حاجة الأسرة وهى «رز، وطماطم، وسكر، وزيت»، إضافة إلى تقديم أغطية لهم، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، اليوم الخميس.

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وأضاف عامر، أن عدد العائلات التي استفادت من هذه المساعدات 122 عائلة نازحة من مدينتي ترهونة وطرابلس.

وبعد سيطرة قوات حكومة الوفاق على ترهونة، نزح الآلاف من المدينة إلى عدد من المدن، منها بني وليد وأجدابيا وبنغازي وطبرق، وقدر الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري عدد هؤلاء بنحو 20 ألف نسمة، فيما تحدثت البعثة الأممية عن نزوح 16 ألفا من طرابلس وترهونة، في أوائل يونيو.