توزيع مساعدات غذائية على 122 عائلة نازحة في المرج

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يوليو 2020, 03:40 مساء
تجهيز المساعدات لأسر نازحة في المرج، 28 يوليو 2020، (وال بنغازي)

وزعت مراقبة الشؤون الاجتماعية ببلدية المرج مساعدات غذائية استهدفت نازحي المنطقة الغربية في المرج، ممولة من صندوق موازنة الأسعار في بنغازى.

وقال مراقب الشؤون الاجتماعية بالمرج أشرف عامر إن شحنة المساعدات الغذائية تضمنت مواد تكفي حاجة الأسرة وهى «رز، وطماطم، وسكر، وزيت»، إضافة إلى تقديم أغطية لهم، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، اليوم الخميس.

اقرأ أيضا: توزيع مساعدات غذائية على 270 أسرة نازحة من ترهونة وطرابلس في الأبيار

وأضاف عامر، أن عدد العائلات التي استفادت من هذه المساعدات 122 عائلة نازحة من مدينتي ترهونة وطرابلس.

وبعد سيطرة قوات حكومة الوفاق على ترهونة، نزح الآلاف من المدينة إلى عدد من المدن، منها بني وليد وأجدابيا وبنغازي وطبرق، وقدر الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري عدد هؤلاء بنحو 20 ألف نسمة، فيما تحدثت البعثة الأممية عن نزوح 16 ألفا من طرابلس وترهونة، في أوائل يونيو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيلاروسيا: عناصر «فاغنر» الموقوفين كانوا يخططون لأعمال إرهابية
دولى
البعثة الأممية توثق وفاة 106 مدنيين جراء النزاع المسلح في ليبيا خلال الربع ...
ليبيا
ولد في ليبيا ... بريطانيا تعين ريتشارد مور رئيسا لجهاز المخابرات «إم.آي.6»
دولى
بالصور: بلدية بنغازي تشرع في ترميم بيت المدينة الثقافي
ثقافة وفن
زوجة جيف بيزوس السابقة تتبرع بـ1.7 مليار دولار من ثروة «أمازون»
منوعات
فيديو.. انطلاق مناسك الحج في السعودية في ظل إجراءات غير مسبوقة بسبب «كورونا»
عربى
ماذا قال مدرب كروتوني عن «بن علي» بعد التأهل لـ«الكالتشيو»؟
رياضة محلية
«بورنموث» يلجأ إلى القضاء بعد هبوطه لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي
رياضة عالمية
باشاغا: نتعاون مع النائب العام لمحاسبة «مسؤولين كبار» في الدولة
ليبيا
شخصيات رياضية ليبية ينعون عبدالمجيد أبوشويسة أبولائحة
رياضة محلية
تعرف على خريطة الوضع الوبائي في ليبيا بعد تسجيل 190 إصابة جديدة بكورونا
ليبيا
البحرية الأميركية: التدريبات الإيرانية في مياه الخليج متهورة وغير مسؤولة
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هؤلاء لا يمكن تطعيمهم بلقاح «كورونا»