توزيع مساعدات غذائية على 270 أسرة نازحة من ترهونة وطرابلس في الأبيار

مساعدات غذائية مخصصة لأسر نازحة في الأبيار، 21 يوليو 2020، (وال بنغازي)

بدأت الشؤون الاجتماعية ببلدية الأبيار توزيع مساعدات إغاثية على نازحي المنطقة الغربية في البلدية، مموّلة من القيادة العامة.

وقال مراقب الشؤون الاجتماعية بالبلدية فتحي هويدى، إن شحنة المساعدات الغذائية تكفي حاجة الأسرة لمدة شهر، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي.

وأضاف هويدى، أن عدد العائلات التي استفادت من هذه المساعدات 270 عائلة نازحة هم من مدينتي ترهونة وطرابلس .

وبعد سيطرة قوات حكومة الوفاق على ترهونة، نزح الآلاف من المدينة إلى عدد من المدن، منها بني وليد وأجدابيا وبنغازي وطبرق، وقدر الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري عدد هؤلاء بنحو 20 ألف نسمة، فيما تحدثت البعثة الأممية عن نزوح 16 ألفا من طرابلس وترهونة، في أوائل يونيو.