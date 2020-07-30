«النهر الصناعي»: بدء عودة المياه تدريجيا إلى طرابلس وعدد من المناطق

أحد الخزانات في منظومة النهر الصناعي، (أرشيفية الإنترنت).

أكد جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة- سهل الجفارة بدء دخول المياه تدريجياً لشبكة مياه مدينة طرابلس وعدد من المناطق، صباح اليوم الخميس، موضحا أن تدفق المياه يستمر في الزيادة التدريجية وسيعود إلى معدلاته السابقة خلال الساعات المقبلة.



وأمس، قال الجهاز إنه يتوقع عودة وصول المياه إلى العاصمة طرابلس وعدد من المناطق مساء الأربعاء، بعد بدء عمليات التشغيل لحقول الآبار ومحطات الضخ وفتح صمامات التدفق فور عودة الكهرباء إلى حقول آبار المياه.



وأشار إلى أن الشركة العامة للكهرباء قامت خلال اليومين الماضيين بتنفيذ أعمال فنية تكللت بالنجاح، مما مكن الجهاز من بدء عمليات التشغيل للآبار بحقول المياه في منظومة الحساونة- سهل الجفارة.