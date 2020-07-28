توصيات جديدة للجنة الطبية التابعة لـ«الموقتة» لمواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يوليو 2020, 03:50 مساء
عناصر طبية تجري فحوصًا للكشف عن «كورونا» للمحجورين القادمين من مصر إلى البيضاء، 13 مايو 2020. (أرشيفية: الإنترنت))

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، اليوم الثلاثاء، سياسات جديدة للتعامل مع فيروس «كورونا المستجد» تتناسب مع تطورات الوضع الوبائي المحلي.

وصنفت اللجنة في بيان ثلاثة أنواع للتعامل مع حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس «كورونا المستجد» كالتالي:

1- أي حالة عدوى في الجهاز التنفسي بأعراض خفيفة
- ارتفاع درجة الحرارة مصحوبة بعوارض تنفسية مثل سعال جاف، احتقان الحلق، دون ضيق في التنفس.
- مع السفر أو المكوث في بلد يسجل انتشار محلي لـ«كورونا»، وذلك خلال 14 يومًا قبل ظهور الأعراض.
- مع احتكاك مع حالة مثبتة أو محتملة لفيروس «كورونا»، وذلك خلال 14 يومًا قبل ظهور الأعراض.

ينصح باتباع العزل الطبي لمدة 14 يومًا، لا يستدعي الأمر إجراء مسحات طبية

2- أي حالة التهاب تنفسي حاد أو أي حالة عدوى شديدة في الجهاز التنفسي
-ارتفاع درجة الحرارة مصحوبة بعوارض تنفسية شديدة.
- مع احتكاك مع حالة مثبتة أو محتملة للفيروس، وذلك خلال 14 يومًا قبل ظهور الأعراض.
- الإيواء في المستشفى دون تشخصي للعامل المسبب.

يجب إجراء تحليل المسحة الأنفية البلعومية لـ«كوفيد-19»

3- أي شخص مخالط لحالة مثبتة أو قادم من منطقة موبوءة، وليس لديه أعراض.

ينصح باتباع الحجر الطبي لمدة 14 يوما، لا يستدعي الأمر إجراء مسحات طبية.

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