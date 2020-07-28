الأرصاد يحذر من رياح نشطة على ساحل درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يوليو 2020, 10:32 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على ساحل درنة تصل سرعتها، اليوم الثلاثاء، إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل الليبي، فيما تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، ولا تتجاوز درجة حرارة سطح البحر 28 درجة مئوية.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح شمالية شرقية بينما تكون صباح الثلاثاء شمالية غربية إلى بحرية على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1 متر.
- الرؤية جيدة، والبحر خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر 28 درجة مئوية.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى بحرية إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة تصل، الثلاثاء، إلى 25 عقدة على ساحل درنة
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر، ويصل، اليوم الثلاثاء، على ساحل درنة إلى 1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- الرؤية جيدة، درجة حرارة سطح البحر 28 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أم كلثوم «عدوة إسرائيل» تثير الجدل في حيفا
ثقافة وفن
إدانة رئيس وزراء ماليزيا السابق بتهم فساد
دولى
مصراتة وسبها الأكثر إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة
ليبيا
عقيلة صالح يعلق على احتمال لقائه المشري بالرباط والتدخل التركي في ليبيا
ليبيا
مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أميركية فوق البحر الأسود (فيديو)
دولى
تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
وليامز تعلن استكمال إجراءات المراجعة المالية الدولية لفرعي مصرف ليبيا المركزي
ليبيا
روسيا: تصفية مسلح قبل تنفيذه عملية إرهابية في موسكو
دولى
رئيس الأركان المصري يتابع تدابير حماية الحدود «على الاتجاه الاستراتيجي الغربي»
عربى
موسم حج استثنائي يبدأ في السعودية الأربعاء.. والوقاية من «كورونا» تسيطر على ...
عربى
رسميا.. يوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي
رياضة عالمية
مانشستر يونايتد وتشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا.. وليستر وتوتنهام لـ«يوروبا ليغ»
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مؤشرات تحذيرية لنقص السكر في الدم