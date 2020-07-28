الأرصاد يحذر من رياح نشطة على ساحل درنة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على ساحل درنة تصل سرعتها، اليوم الثلاثاء، إلى 25 عقدة.



وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل الليبي، فيما تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، ولا تتجاوز درجة حرارة سطح البحر 28 درجة مئوية.



الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح شمالية شرقية بينما تكون صباح الثلاثاء شمالية غربية إلى بحرية على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1 متر.

- الرؤية جيدة، والبحر خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر 28 درجة مئوية.



الساحل من رأس لانوف إلى طبرق:

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى بحرية إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة تصل، الثلاثاء، إلى 25 عقدة على ساحل درنة

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر، ويصل، اليوم الثلاثاء، على ساحل درنة إلى 1.50 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- الرؤية جيدة، درجة حرارة سطح البحر 28 درجة مئوية.