لجنة مجابهة «كورونا» توصي باعتماد مخالفات مالية على من يخرق الحظر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يوليو 2020, 09:01 صباحا
وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق عميد خالد مازن خلال ترؤسه اجتماع لجنة مجابهة كورونا، 27 يوليو 2020، (داخلية الوفاق)

أوصت اللجنة العليا لمجابهة وباء جائحة كورونا بمخاطبة المجلس الرئاسي من أجل اعتماد جملة من التدابير الجديدة لمكافحة الوباء، تأتي على رأسها اعتماد مخالفات مالية على من يخرق الحظر.

جاء ذلك خلال اجتماع تقابلي، أمس الإثنين، برئاسة وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق عميد خالد مازن، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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واستعرض مازن الموقف العام لانتشار الوباء، عبر ما تضمنته المنصة الرقمية لمركز مكافحة الأمراض والأوبئة، مبينا المناطق والمدن التي ترتفع فيها معدلات الإصابة، متناولا الخطوات والإجراءات المتبعة حيال تزايد الإصابات.

وأكد مازن ضرورة التقيد بمراحل تنفيذ خطة التدابير الأمنية وما لحقها من خطط، كما تمت مناقشة العديد من المواضيع الخاصة بتنفيذ خطة التدابير التي حث الوكيل على التقيد بها.

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