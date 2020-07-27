تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض, اليوم الاثنين، عن تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، وفق بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال المركز إنه استلم، اليوم الاثنين، 1931 عينة موزعة على النحو التالي:

- المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (909) عينة.

-مختبر فرع المركز مصراتة عدد (375) عينة.

-مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (40) عينة.

-مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (300) عينة.

-مختبر فرع المركز سبها عدد (166) عينة.

-مختبر مستشفى طرابلس الجامعي عدد (15) عينة.

-مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (88) عينة

-مختبر فرع المركز الزاوية (38) عينة.

وأضاف أن نتائج فحص هذه العينات، أظهرت أن من بينها «1773 عينة سالبة» و«158 عينة موجبة» منها «71 حالات جديدة» و87 حالة مخالطين».

وبهذا البيان يرتفع إجمالي الإصابات في ليبيا إلى 2,827 حالة منها 2,186 حالة نشطة بينما تعافى 577 شخصا وتوفى 64 شخصا.