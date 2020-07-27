باشاغا يرحب ببدء إجراءات مراجعة حسابات المصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يوليو 2020, 10:41 مساء
المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا. (الإنترنت)

رحب المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، بإعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الإثنين، بدء إجراءات المراجعة لحسابات مصرف ليبيا المركزي، داعيًا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط من أجل استئناف إنتاج النفط.

وقال باشاغا في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «نرحب بإعلان البعثة الأممية عن بدء إجراءات المراجعة لحسابات البنك المركزي، وننشد أن تحقق الخطوة مبدأ الشفافية للإيرادات والمصروفات وتعزز ثقة المواطن في الدولة، ندعو المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط لاستئناف إنتاج النفط عبر المؤسسة الشرعية لينتعش الاقتصاد وينعكس بالرخاء على المواطن».

وأعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الإثنين، «استكمال الإجراءات الضرورية للشروع في المراجعة المالية الدولية لفرعي مصرف ليبيا المركزي» في العاصمة طرابلس، والبيضاء.

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وقالت وليامز، في بيان تلقته «بوابة الوسط» من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن هذه العملية تأتي تتويجًا لمسار طلبه رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، من الأمم المتحدة في 10 يوليو 2018 لتيسير «مراجعة دولية لحسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء كسبيل لاستعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية».

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