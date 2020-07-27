لجنة مكافحة «كورونا» بـ«الموقتة»: إقامة صلاة عيد الأضحى في ساحات المساجد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يوليو 2020, 01:54 مساء
مقرر اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة للحكومة الموقتة، المقدم إبراهيم الرمالي، (أرشيفية: وال بنغازي)

قال مقرر اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة للحكومة الموقتة، المقدم إبراهيم الرمالي، إن اللجنة ستسمح بإقامة صلاة عيد الأضحى في ساحات المساجد.

وأشار إلى أن السلطات ستتخذ «كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمكافحة الوباء»، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، اليوم الإثنين.

وأصدرت وزارة الصحة في الحكومة الموقتة عدة توصيات للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال أيام العيد الأضحى.

ودعت إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة مثل المصارف التجارية وأسواق بيع الأضاحي والمجازر العامة أو خلال المعايدة، وذلك بالالتزام باشتراطات التباعد الجسدي والاكتفاء بإلقاء السلام والمعايدة دون المصافحة أو المعانقة.

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