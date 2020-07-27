صحة «الموقتة» تصدر توصيات للوقاية من «كورونا» خلال عيد الأضحى

وزير الصحة في الحكومة الموقتة سعد عقوب، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت وزارة الصحة في حكومة الوفاق عدة توصيات للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال أيام العيد الأضحى.

ودعت إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة مثل المصارف التجارية وأسواق بيع الأضاحي والمجازر العامة أو خلال المعايدة، وذلك بالالتزام بااشتراطات التباعد الجسدي والاكتفاء بإلقاء السلام والمعايدة دون المصافحة أو المعانقة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

وأشار البيان إلى أهمية تجنب ملامسة الأشياء إلا للضرورة، مع التقيد بنظافة الأيدي مباشرة عند تلوثها بالماء والصابون أو تطهيرهما بالكحول، وارتداء الكمامات الوقائية أو قطعة قماش نظيفة عند مغادة المنزل، خصوصا في المناطق الجغرافية التي ينتشر فيها المرض، و«تجنب نفخ الأضحية عن طريق الفم خلال عملية الذبح»، خاصة إذا جرى الذبح بواسطة أشخاص تظهر عليهم اعراض المرض.

تفادي الذبح العشوائي

وطالبت بتفادي ظاهرة الذبح العشوائي في الشوارع والأماكن العامة، والرمي العشوائي لمخلفات الذبح، وما ينتج عنها من مضاعفة كميات القمامة عن الأيام العادية، حيث تحتوي على مواد عضوية خصبة لتكاثر الميكروبات خاصة في فصل الصيف الحالي، وما يترتب عنها من إخلال بالمظهر العام للمدن والقرى والطرق والمناطق السياحية، وإنبعاث الروائح الكريهة وانتشار لمسببات الأمراض «الميكروبات» ونواقلها «الذباب والبعوض والحيوانات الضالة مثل الكلاب والفئران».

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ووجهت المواطنين بالتقيد بذبح الأضاحي بالمنازل أو المجازر المرخصة؛ لمنع تلوث اللحوم بالغبار والأتربة، والمحافظة على نظافة البيئة من التلوث بمخلفات الذبح، وما يترتب عليها من تكاثر وانتشار لنواقل الأمراض.

كما أوصت بالفحص الظاهري للأضحية بعد الذبح والكشف على لون لحومها وأعضائها الداخلية وإعدام الأضحية المصابة إذا ما كانت تحتوى على أمراض يمكن أن تنتقل للإنسان مثل الدرن، ولكن إذا ما تواجد الدرن فى الرئتين فقط؛ فتعدم الرئتين وتستعمل باقى الذبيحة بعد معاملتها حرارياً، أما الحويصلات المائية الشريطية والأطوار اليرقية للديدان الشريطية فيتم إعدام الجزء المصاب فقط.