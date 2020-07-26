وكالة الأنباء المغربية: زيارة عقيلة صالح للتشاور مع البرلمان المغربي بشأن مبادرته لحل الأزمة الليبية

رئيس مجلس النواب المغربي مستقبلا المستشار عقيلة صالح لدى وصوله مطار سلا بالرباط. (وكالة الأنباء المغربية)

قالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، إن زيارة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى الرباط، التي بدأت اليوم الأحد، «تروم التشاور مع رئيسي مجلسي البرلمان المغربي بشأن مبادرته لحل الأزمة في بلاده».

وأعلن المستشار عقيلة صالح، في 23 ابريل الماضي، عن مبادرة سياسية لحل الأزمة الليبية مكون من ثماني نقاط تشمل إعادة هيكلة السلطة التنفيذية الحالية المنبثقة من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات وإعادة اختيار أعضائها، وعلى الأقاليم التاريخية الثلاثة «برقة وطرابلس وفزان»، وإعادة كتابة الدستور مع استمرار مجلس النواب إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة.

وكان في استقبال المستشار عقيلة صالح لدى وصوله مطار سلا بالرباط رفقة وزير الخارجية بالحكومة الموقتة، عبدالهادي الحويج، رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، وعدد من المسؤولين المغاربة، وسفير ليبيا بالمغرب عبدالمجيد سيف النصر.

ومن المقرر أن يجري المستشار عقيلة صالح خلال زيارته مباحثات مع رئيس مجلس النواب المغربي وعدد من كبار المسؤولين بالمملكة المغربية حول سُبل إنهاء الأزمة الليبية وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة، وفق تصريح صحفي من مجلس النواب الليبي.

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وأعلن المجلس الأعلى للدولة، أن رئيسه خالد المشري يتوجه اليوم يتوجه اليوم إلى المغرب على رأس وفد مكون من رئيس فريق الحوار فوزي العقاب، وعلي السويح وعبدالسلام الصفراني، «لإجراء زيارة رسمية إلى المملكة المغربية، لتبادل الآراء ووجهات النظر حول القضايا والمصالح المشتركة بين البلدين».